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Spor Serdar Dursun iddialı! ‘Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım’
Spor

Serdar Dursun iddialı! ‘Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım’

Açıklamada bulunan Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun ''Gol kralı olarak geldim, inşallah gollerimle Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım'' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 17:20:00 -
Serdar Dursun iddialı! ‘Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım’

3+1 yıllığına Fenerbahçe'ye imza atan Serdar Dursun, kulüp televizyonuna konuştu. Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten deneyimli santrfor “Büyük Fenerbahçe taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Gol kralı olarak geldim, inşallah gollerimle Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım" diye konuştu.

Farklı takımlardan da teklifler aldığını açıklayan 29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin adının kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadında çok maç izlediğini kaydeden Serdar Dursun, bir an önce sarı lacivertli taraftarlarla buluşmayı hayal ettiğini kaydetti.

Uzun boyuna rağmen teknik bir oyuncu olduğunu da söyleyen Serdar, “Ceza sahasında bitiriciliğim iyidir. Sahada ne kadar iyi bir Fenerbahçeli olduğumu göstereceğim” açıklamasını yaptı.

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