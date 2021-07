Serdar Arseven'den aşı zorlamasına tepki!

Yeniakit.com.tr

Gazeteci Ufuk Coşkun'un yazısına dikkat çekerek sözlerine başlayan Serdar Arseven, "Gazetemiz yazarlarından Ufuk Coşkun, 'Aşı Faşizmi' başlıklı makalesinde çarpıcı uyarılarıyla dikkat çekiyor. Sayın Coşkun’un 12 Temmuz 2021 tarihli Milat’ta yayımlanan makalesini okumanızı tavsiye ederim." dedi.

Serdar Arseven, Coşkun'un yazısından bir bölüm paylaştı:

" 'Eleştirel Aklı' harekete geçiren verilerin yer aldığı makalesinde, 'İnsanlık tarihinin en büyük salgın dolandırıcılığına' vurgu yapan Sayın Coşkun, şunları söylüyor:

'İlk defa denenen ve sahibinin hiçbir sorumluluk kabul etmediği aşılar konusunda kafalar net değil. Aşı olmak istemeyenler cahil, yobaz, bilim düşmanı ve hatta ilginçtir hükümet karşıtı olarak yaftalanıyor. Öyle ki kimileri, sorgulayan insanları; dünyayı orta çağ karanlığına götürmek isteyen marjinal gruplar olarak göstermeye çalışıyor. Oysa bu insanlar araştıran, sorgulayan ve sağlıklarıyla yakından alakadar olan aklıselim insanlar. Aşı propagandası yapan ve bunu kaba üsluplarıyla dayatan kesimler ise kendilerini bilimci, akılcı, ilerici ve çağdaş olarak görüyor. Anlayacağız, tam anlamıyla İttihat Terakki zihniyeti!"

'Evet, tam anlamıyla “İttihat Terakki” zihniyeti!'

Ufuk Coşkun'un sözlerine destek veren Arseven, "Siyasi iktidarın önde gelenlerinin özellikle 28 Şubat günlerinde yakından tanıma imkânını buldukları bu 'zihniyetin' hâlâ çok güçlü ve çok zinde olan uzantıları… Yani… Sık kullandığım nitelendirmeyle 'Kültürel İktidar Sahipleri', şimdilerde 'aşı dayatması'nı 'dayatıyor' siyasi iktidara! Külliye’nin haklı olarak 'iftiracılıkla' suçladığı radikal 28 Şubatçı 'karanlık' medyatör, bu işin başını çekiyor." ifadelerini kullandı.

"Onlara göre, 'aşı olmayı' reddedenlere ne yapılsa azdır!"

"Dışarıdan 'fonlanan' gazeteciler, moda ifadeyle 'fondaş gazeteciler' ile 'Bu iktidar doğruyu yapsa da biz yanlış deriz!' ittifakı da aynı tavırda." diyen Serdar Arseven, "Onlara göre, 'aşı olmayı' reddedenlere ne yapılsa azdır! Bunların tamamını 'ikna odalarına' kapatmak ve ikna oluncaya kadar her türlü işkenceden geçirmek lâzımdır! Kimsenin 'aşı' meselesi üzerinde düşünmeye, sorgulamaya hakkı yoktur! Zira, böyle yapmak, yani 'sorgulamak' 'onun gibileri' (af edersiniz) 'eşek' yerine koymak anlamına gelmektedir!" ifadelerini kullandı.

'Şifa vesilesine hangi sağlıklı akıl karşı çıkar ki?'

İttihat ve Terakki Zihniyeti'nin düşünen, sorgulayan insanlardan çekindiğini hatrılatan Arseven, "Siyasi iktidarın yapması gereken, herkesi “aşı” olmaya zorlamaktır! Bunu yapmadığı takdirde, günün birinde hesap sorulacaktır! Ufuk Coşkun Bey’in 'Aşı Faşizmi' diyerek işaret ettiği 'İttihat Terakki Zihniyeti' işte tam da bu zihniyettir! Yoksa... Etkinliği ve güvenilirliği ispatlanmış, huzur içinde istifade edilebilecek 'aşı'ya karşıtlık söz konusu değildir. Akıl da, gönül de mutmain olmak istemektedir. Şifa vesilesine hangi sağlıklı akıl karşı çıkar ki?.. İttihat Terakki Zihniyeti’nin, 'düşünen, araştıran, sorgulayan' insanları büyük tehdit olarak gördüğünü her sağlıklı akıl çok iyi bilir!.. Siyasi iktidarı 'Aşı Dayatması'na zorlayan bu zihniyetin çok yönlü saldırılarla 'psikolojik baskı' uyguladığını görüyoruz." şeklinde konuştu.

" 'Korku havası' oluşturarak sonuç almaya çalışıyor"

Pandemi ile mücadelede bazı kesimlerin vatandaşa korku pompaladığını vurgulayan Arseven, "Bu 'fondaş' takımı, siyasi iktidarın önde gelenlerini, 'alaşağı ettikten sonra yapılan yapılmayan her şeyin hesabını sormakla' tehdit ediyor. 'Korku havası' oluşturarak sonuç almaya çalışıyor. Son vakitlerde, 'radikal muhalif unsurların' bu 'zorunlu aşı' meselesine iyice asıldıklarını görüyoruz… 15 Temmuz darbecilerinin başarılı oldukları zannıyla zil takıp oynama noktasına gelen bu takımın, milletin, memleketin sağlığını düşündüğüne kim inanır? Dertleri gerçekten virüsle mücadele olsaydı, Bodrum, Marmaris, Çeşme ve benzeri yerlerdeki 'yapış yapış' görüntülere tepki gösterirlerdi. Tıklım tıklım doldurulmuş plajlarda, barlarda, diskolarda ne hijyen var, ne maske, ne de mesafe!" dedi.

"İşi 'Hayvanları da aşılamak şart!'a kadar taşıyan Aşı Pazarı devleri"

Serdar Arseven yazısını şöyle tamamladı: "Camilerdeki garibanlar, araya metreler koyarak namaz kılmaya çalışırken 'Bayramlaşmaktan' bile çekinirken… Plajların haline bakınız siz!.. Ve bir de, 'Vatandaş denizin tadını çıkartıyor!' haberlerini izleyiniz! Bu aşı meselesi, varyant varyant üzerimize geliyor. İşi 'Hayvanları da aşılamak şart!'a kadar taşıyan Aşı Pazarı devleri, ürettikleri aşıların varyant maryant dinlemediğini, 'alayına' iyi geldiğini öne sürüyor! İngiliz varyantı, Afrika varyantı, Hindistan Varyantı, Alfa, Beta, Delta varyantları, bunların 'plus'ları filan… Böyle giderse bu mevzu hiç bitmeyecek! Dışarıdan seriye bağlanıyor iş… Varyant, varyant… Birinci doz, ikinci doz, üçüncü doz… Iphone serisi gibi, Iphone 1,2,3,4, 44, 444… Bitmeyen yolculuk!.. Aşı karşıtlığı da, her türlü talebi sorgusuz sualsiz kabullenmek de akıl işi değil. İnsan bu, gönlünün de aklının da mutmain olmasını istiyor. Bu millet ki, 15 Temmuz’da gövdesini tankların altına uzatmış, F-16’lara yumruk sallamış bir büyük millet. Feraseti dillere destan bir millet. Her seçimde incecik mesajlar vermeyi… Her kesime, ince ince uyarılarda bulunmayı çok iyi bilen bir millet. Bu büyük milletin ruhuna, kalbine, aklına hitap eden kazanır."