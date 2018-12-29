Serdar Arseven haftayı yorumluyor

Taha Emre Özdemir Ankara

Yeniakit.com.tr’de haftayı yorumlayan Gazeteci Serdar Arseven’in gündeminde, yaklaşan yılbaşı ve yüzde doksanı tükenen milli piyango biletleri vardı. Arseven insanların gün gelip hesap vereceğini hatırlatırken, Piyango İdaresi’nin başında bulunan Milli kelimesinin kaldırılması yönünde çağrıda bulundu. Gazeteci Arseven, haftanın yorumunda şunları söyledi:

Millilik kavramı Türk Milleti için özeldir

“Bizim gündemimiz tabii ki empoze edilen gündem değil. Farklı bir gündemimiz var. Mesela şöyle bir gündem peşindeyim. Milli Savunma Bakanlığı'ndan ne anlıyorsunuz? Buradaki Millinin özel bir anlamı var. Sadece Savunma Bakanlığı olsaydı o kadar anlamlı gelmeyecekti. Milli Eğitim Bakanlığında da aynısı söz konusu. Burada kullanılan Milli kelimesi de çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız da Yerli ve Millilik üzerinde hassasiyetle duruyor. Yerli ve Milli kavramı birlikte kullanıldığında bizim için anlamı çok büyüyor.

Milli Kumar olur mu?

Bunların yanında bir başka Millimiz daha var. Milli kumarımız var. Milli Piyango'daki Milli kelimesi sizin için ne ifade ediyor? Piyangoyu güzelleştirip ona kutsiyet mi atlediyor? Ya da meşrulaştırıyor mu? Ben küçükken hep piyangonun iyi bir şey olduğunu düşünürdüm. Bizim Milli takımımız ve Milli marşımız var. Demek ki burada da Milli ifadesi varsa bu güzel bir şey diyordum. Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'ı öğrendikçe bunun nasıl olacağını sorgulamaya başladım. Hem Piyango hem de Milli nasıl yan yana olur?

Bir gün hesap vereceğimizi unutmamalıyız

Vatandaşın ümitlerle hayal kurması, para kazandığında da onu fakirlerle paylaşarak meşrulaştırma isteği, özellikle İstanbul Eminönü'nde muazzam kuyruklar oluşmasına sebep oluyor. Devletimizin milletimizi korumak gibi bir yükümlülüğü var. Mesela Devlet uyuşturucu ile mücadele konusunda vatandaşa karşı sorumlu. Milli uyuşturucu denildiğini düşünün. Ne kadar garip olur değil mi?

Dini bir konu olduğunda Diyanet İşleri Başkanı'na sorun derler. Ona da soruyoruz. Milli Piyango haramdır, insanlar kaçmalıdır, uzak durmalıdır diyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na da seslenmek istiyorum. Etrafındaki insanlar acaba onu uyarıyorlar mı? Şer odakları ile mücadele ediyoruz. Milli değerlerimiz ayaklar altına alınmak isteniyor.

Yeniakit.com.tr, Akit Gazetesi ve Akit TV'deki kardeşlerimiz ile birlikte Genel Yayın Koordinatörü olarak görev yaptığım Milat Gazetesi'nde bu konunun üzerinde çok durduk ve bir gündem oluşturduk. Bir gün gelecek, hesap vereceğiz. Hesap vereceğimizi unutmamalıyız.