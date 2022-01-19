Ali Babacan’dan Sezen Aksu’ya 'Cahil' desteği! Serdar Arseven yorumladı

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Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven Youtube kanalından, Sezen Aksu'nun ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem ile Hazreti Havva annemize "cahiller" diye hakaret etmesini değerlendirdi.

Babacan'ın Aksu'ya desteği!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Sezen Aksu'nun hakareti için "fikir hürriyeti" demesine değinen Arseven, Babacan'ın geçmiş dönemlerdeki açıklamalarını hatırlattı.

Babacan'ın 'azgın azınlık' sözleri hafızalarda

Babacan'ın siyasi taktikler denediğini belirten Arseven, " Bunlardan en belirgini, 'Rövanşist bir azgın azınlık var. Onlar intikam peşinde. Ülkeyi bunlara bırakmayacağız. Merak etmeyin, ben varım' sözleriydi. Babacan'ın bu ifadelerine CHP zihniyetinden tepkiler gelmişti. Ben o zaman Babacan'ın muhafazakarlara pas attığını yazmıştım. Diyor ki 'Merak etmeyin, ben buradayım'. Ama 'ben buradayım' deyince diğer taraf da tepki gösterdi. Ali Babacan, belli bir kesimden tepki alınca birkaç açıklama daha yaparak durumu düzeltmeye çalıştı." dedi.

'Aksu'ya destek olup muhalefete mesaj verdi'

Babacan'ın bugünse Sezen Aksu'nun hakaretine destek verdiğini söyleyen Serdar Arseven, "Aslında Babacan'ın bu desteğinde, CHP ve diğerlerine verilmiş, 'beni kabul edebilirsiniz' mesajı var." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çağrısına dikkat çeken Arseven, "Kılıçdaroğlu, 'helalleşme' çağrısı yaptığında, kendileri sabıkalı olduğundan işbirliği yaptıkları 'muhafazakar' partileri güvence olarak göstermişti. 'Bana inanmıyorsanız Temel Karamollaoğlu beye inanın. Ahmet Davutoğlu beye inanın. Ali Babacan beye inanın' demişti. İşte, Kılıçdaroğlu'nun şahitlerinden birini gördük." şeklinde konuştu.