Serdal Adalı, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve dahası… TÜGVA turnuvası tanıtımında sürpriz isimler

Volkswagen Arena'da yapılan tanıtım törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Odyakmaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Fenerbahçe Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları ile futbol camiasından çok sayıda kişi ve davetli katıldı.

Tanıtımda gösteri maçı yapılırken, teknik direktörlüğünü Hikmet Karaman'ın üstlendiği kırmızı takımda Bilal Erdoğan, Emre Belözoğlu, Mario Jardel, Osman Aşkın Bak, Necati Ateş, Mehmet Topal, İbrahim Hacıosmanoğlu, Emir Dağlı, Hasan Kabze, Hakan Bahadır, Tuncay Şanlı ve Selçuk Şahin oynadı.

Rıza Çalımbay yönetimindeki beyaz takımda ise İbrahim Beşinci, Volkan Demirel, Serdar Aziz, Enes Eminoğlu, Mesut Özil, Ümit Karan ve İlker Yağcıoğlu gibi isimler görev aldı.

“Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spor tesislerimize davet ediyoruz”

Karşılaşma öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Gençlik organizasyonu, gençlerin spora yönlendirilmesi için önemli. Lise çağındaki sporcularla organize edilen bu çalışma için TÜGVA'ya ve sponsorlarına katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Biz özellikle de sporun kitleleri hareketlendiren, birleştirici, iyileştirici gücüne inanıyoruz. Özellikle de çağımızda gençlerimizi tehdit eden, başta dijital bağımlılık olmak üzere uyuşturucu bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzak tutmak için de herkesi spor tesislerine davet ediyoruz. Spor yapmalarını arzu ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi nedeniyle Türkiye'de bir spor tesisi devrimi yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.

“Sporun yayılması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz”

Gençlerin sahada olmasını arzu ettiklerini dile getiren Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Özellikle de bu noktada çaba harcayacağız. Biliyorsunuz 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası organize edecek. Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda her şeyiyle hazır. Biz spora, onun birleştirici gücüne inandığımız için gençlerimizi spora davet ediyoruz. TÜGVA'ya ve sponsorlarına teşekkür ediyoruz. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporun yayılması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Camiaların bizlere çok büyük katkısı oldu. Dolayısıyla sporun bu gücünü kullanmamız lazım ve spor her zaman doğru yöne yönlendiren ve milletimizi birleştiren bir etken. Milli takımımızın da Dünya Kupası elemeleri var. İnşallah onları da geçerek Dünya Kupası'na katılacak. Yürekten inanıyoruz. Bu milletimizi sevindiren en önemli şeylerden biri. Bütün gençleri maçlara, spora, turnuvaya davet ediyoruz."

Erdoğan: "60 bin lise öğrencisinin yarışmasını hedefliyoruz"

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, 60 bin lise öğrencisinin müsabakalarda mücadele etmesini hedeflediklerini söyledi.

Organiasyonda katılımın her sene arttığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugün GENÇLİG 2026'nin tanıtımını yapıyoruz. Geçen sene çok başarılı bir şekilde organize edildi. 20 binin üzerinde lise öğrencisi Türkiye'nin her tarafında futbol turnuvalarında yarıştı. Bu sene TÜGVA'nın her çalışmasında olduğu gibi daha iyisini daha büyük katılımlısını hedefliyoruz ve yaklaşık 60 bin lise öğrencisinin bu sene gençlik müsabakalarında yarışmasını hedefliyoruz. Bu senenin bir farklılığı var. Futbol kulüplerimizin izleyicileri, scoutları da turnuvaları takip ediyor. Dolayısıyla bu turnuvalara katılan yıldız adayı kardeşlerimizin futbolda yükselmeleri için de bir fırsat olacak. Biz öncelikle bugün burada bu etkinliğimizi destekleyen bütün kulüp yöneticilerimize şu anda oynayan ve geçmişte oynamış olan yıldız sporcularımıza Montella hocamıza, Sayın Bakanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle futbolun, bizi birleştiren, aramızdaki farklılıkları aşmamızı sağlayan, bu milletin kardeşliğini çok ciddi şekilde temsil eden bir alan olduğunu da hatırlama fırsatı olsun diyorum."

Organizasyon, sembolik kupa töreniyle sona erdi.