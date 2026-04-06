Serdal Adalı'dan sert sözler! Utanmaları ve sıkılmaları varsa istifa ederler

Beşiktaş’ın Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olduğu derbinin ardından siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, karşılaşmanın önüne geçen hakem tartışmalarıyla ilgili çok sert açıklamalarda bulundu. Maç sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan Adalı, özellikle son bölümde yaşanan penaltı pozisyonu üzerinden VAR ve Merkez Hakem Kurulu’nu hedef aldı.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 1-0’lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendilerini çok iyi ağırladıkları için Fenerbahçe yönetimine teşekkür ederek sözlerine başlayan Serdal Adalı, "Oynanan oyunla ilgili de bana göre gayet zevkli bir mücadele geçti. Ancak işte hepimizin de şahit olduğu bir son dakika penaltısı, maalesef yine tekrar hakem konuşmaya, VAR konuşmaya mecbur bıraktı bizi. Yani biz camia olarak da, ben kendim de, yönetim kurulum da, camiam da artık biz her hafta bu VAR ile ilgili açıklama yapmaktan yorulduk da sıkıldık da. Son pozisyonu hepimiz seyrettik, tüm Türkiye de seyretti. Çok saçma sapan bir hadise var ortada. Maalesef bizim şikayet ettiğimiz gibi de bizim haricimizdeki diğer 17 takım da bu mevcut MHK’den, VAR’dan en az bizim kadar şikayet ediyor. Artık söylemekten de yoruldum ama bu MHK, MHK Başkanı, yardımcısı olan zat, bu şekilde devam ettiği müddetçe Türk futbolunun bir santim ileri gitmesinin imkanı yok. Birazcık utanmaları ve sıkılmaları varsa bugün akşam görevlerinden istifa ederler, Türk futbolunun yakasından düşerler. Her hafta bunları biz konuşuyoruz, diğer takımlar konuşuyor. Bir parça adamda utanma sıkılma olur. Eğer bir parça utanmaları ve sıkılmaları varsa bugün akşam MHK Başkanı, yardımcısı olan zat, bu VAR’a VAR hakemini atayan kimse... Lütfen Türk futbolunun yakasından bir düşün ya! Yeter artık! Neye çalışıyoruz biz? İşte her gün arıyorsunuz; ’Abi transfer var mı, şu var mı, bu var mı?’. Neye koşturuyoruz? Bir taraftan kulübün mevcut şartlarıyla uğraşırken, bir taraftan transfer yapalım camianın yüzü gülsün derken emek veriyoruz, para harcıyoruz. Sonra bir VAR hakemi... Fenerbahçe’nin böyle bir şeye ihtiyacı mı var? Yok. Bizim bir iddiamız mı vardı bugün? Hani yendik, şampiyonluğa bir iddiamız mı vardı? Yok, zaten 3-4 hafta önce bizi temizlediler. Öyle bir iddiamız kalmadı yani" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’de her hafta yine bir VAR faciası"

VAR’ın oyuna müdahale etmesi gerektiğini belirten Serdal Adalı, "Dünyada sorunsuz şekilde devam eden bir sistem maalesef Türkiye’de en büyük sorun! Bunda bir anormallik yok mu, biz mi yanlış düşünüyoruz? Dünya bu VAR’la futbolunu yönetirken, kararların doğru olması için mücadele ederken bir tek bu iş Türkiye’de her hafta yine bir VAR faciası. Hakem görmemiş olabilir, ’50 metre gerideydi’ diyorlar. Olabilir. Sen çağırıp ’Bu çizginin içinde mi dışında mı, faul var mı hocam, bunu bir izle’ demez misin? Yine lafımı tekrar ediyorum; bir parça utanmaları, sıkılmaları varsa Türk futbolunun yakasından düşerler bugün akşam" diye konuştu.

"Portekizli eğitmen bir buçuk seneden kimi eğitmiş"

İki takımın da kazanmak için mücadele ettiğini aktaran Başkan Adalı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Artık iyi takım yapalım, iyi oynayalım. Mücadele ediyor bu çocuklar. Bunlara bir emek veriliyor. Boş verin bizim harcadığımız zamanı, parayı. 100 dakika bu çocuklar bir mücadele verdi, Fenerbahçe de verdi. Siz bunların bu emeğini nasıl boşa çıkarırsınız? Nasıl gasp edersiniz siz bu emeği yani? Onu anlamış değilim. Koskoca 90 milyonluk Türkiye’de eğer biz 15 tane hakem yetiştiremiyorsak... Bir buçuk senedir eğitmenlik yapıyor Portekizli. Adı eğitmen. Kimi eğitmişler? Lafa geldi mi mahkemeye verecekmiş koskoca camiayı. Hadi versin de göreyim! Onların da biraz şerefi varsa bırakır gider yarın sabah."

"Biz o tiyatronun bir parçası olmak istemedik"

Serdal Adalı, gözlemci için neden başvuru yapmadıkları ile ilgili soruya da, "Biz o tiyatronun bir parçası olmak istemedik. Yani oraya gidip oturdu... Yani onlardan da giden olmadı da. Yani biri gitti oturdu başka bir odada. Ne olacak yani?" yanıtını verdi.