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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 287,20 lira oldu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:23
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 287,20 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 287 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 287,20 liradan, bin 891 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 912 liradan, 262 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 266 liradan, bin 848 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 868 liradan, 924 liradan alınan Yarım Ziynet 934 liradan ve 462 liradan alınan Çeyrek Ziynet 467 liradan satıldı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:23
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