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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 271,20 lira oldu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:29
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 271,20 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 271 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 271,20 liradan, bin 786 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 807 liradan, 247 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251 liradan, bin 745 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 765 liradan, 873 liradan alınan Yarım Ziynet 883 liradan ve 436 liradan alınan Çeyrek Ziynet 441 liradan satıldı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:29
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