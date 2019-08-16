Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 269 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 269,20 liradan, bin 773 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 794 liradan, 245 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 249 liradan, bin 732 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 752 liradan, 866 liradan alınan Yarım Ziynet 876 liradan ve 433 liradan alınan Çeyrek Ziynet 438 liradan satılıyor.

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