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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 256,20 lira oldu.

09 Temmuz 2019 Salı 17:37
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 256,20 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 256 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 256,20 liradan, bin 687 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 708 liradan, 233 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 237 liradan, bin 648 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 668 liradan, 824 liradan alınan Yarım Ziynet 834 liradan ve 412 liradan alınan Çeyrek Ziynet 417 liradan satıldı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:37
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