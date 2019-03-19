0553 313 94 23

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230 lira oldu.

19 Mart 2019 Salı 13:26
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 230 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 229,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 230 liradan, bin 514 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 535 liradan, 209,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 213,60 liradan, bin 480 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 500 liradan, 740 liradan alınan Yarım Ziynet 750 liradan ve 370 liradan alınan Çeyrek Ziynet 375 liradan satılıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İmamoğlu, “Biz büyük mitingimizi 1 Nisan’da yapacağız”
    1. İmamoğlu, “Biz büyük mitingimizi 1..
    2. Avrupa'nın göbeğinde bomba alarmı!
    3. AK Parti’nin Çankaya adayı Türkmen’den..
    4. TBMM Başkanı Şentop, Yeni Zelanda’daki..
    5. Altını tahtından etti! Rekor fiyata..
    6. Spordan hemen sonra duş almak zararlı..
    7. Hollanda’da soruşturma sürüyor
    8. Kaz etinin kümesten sofraya yolculuğu
    9. Belçika’nın başkenti Brüksel’de..
    10. Eş zamanlı "Huzur" uygulaması..
    11. Fen liselerinin satrançta yıllardır..
    12. Dündar’dan gönül yolculuğu
    13. AK Parti'nin Ereğli mitingi
    14. Sarıgöl Kızılçukur sağlık ocağına..
    15. Özel çocuklar zumba dansıyla coştu
    16. Kardeşi tarafından bıçaklandı!..
    17. Çetin: "Sporun hizmetinde olmaya devam..
    18. Dünyaca ünlü kitap dizisi Türkçeye..
    19. Polisin ölümüne neden olan sürücü..
    20. Esed rejiminin İdlib'e saldırıları..
    21. Ambarlar tarihi yansıtıyor
    22. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli..
    23. Eski Tunceli Belediye Başkan..
    24. Kardiyoloji Uzmanı Eser Acar ’Yılın..
    25. Ankara'da EGO otobüsü yandı!
    26. Samsun’da Akademik Odalar Birlikteliği..
    27. Samandağ Belediyesi bez çanta dağıttı
    28. Eskişehir'de FETÖ/PDY davalarında karar
    29. Spot doğal gaz piyasasında fiyatlar..
    30. Şahin’den Fıstıkçılar Sitesi esnafına..
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı