Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 228,90 lira oldu.14 Mart 2019 Perşembe 13:10
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 228,90 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 228,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 228,90 liradan, bin 507 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 528 liradan, 208,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 212,50 liradan, bin 473 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 493 liradan, 736 liradan alınan Yarım Ziynet 746 liradan ve 368 liradan alınan Çeyrek Ziynet 373 liradan satılıyor.
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