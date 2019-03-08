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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,70 lira oldu.

08 Mart 2019 Cuma 13:32
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,70 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 227,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 227,70 liradan, bin 499 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 520 liradan, 207,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 211,50 liradan, bin 465 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 485 liradan, 733 liradan alınan Yarım Ziynet 743 liradan ve 366 liradan alınan Çeyrek Ziynet 371 liradan satıldı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:32
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