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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 225,20 lira oldu.

07 Mart 2019 Perşembe 13:21
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 225,20 lira oldu.

 

İstanbul Kapalıçarşı’da 225 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 225,20 liradan, bin 483 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 504 liradan, 205,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 209,20 liradan, bin 449 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 469 liradan, 725 liradan alınan Yarım Ziynet 735 liradan ve 362 liradan alınan Çeyrek Ziynet 367 liradan satıldı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:21
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