Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 224,10 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 224,10 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 223,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 224,10 liradan, bin 476 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 497 liradan, 204,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 208,20 liradan, bin 442 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 462 liradan, 721 liradan alınan Yarım Ziynet 731 liradan ve 361 liradan alınan Çeyrek Ziynet 366 liradan satıldı.

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