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Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,70 lira oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 17:41:59 -
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,70 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 381,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 381,70 liradan, 2 bin 505 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 525 liradan, 345 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 349 liradan, 2 bin 435 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 455 liradan, bin 240 liradan alınan Yarım Ziynet bin 250 liradan ve 622 liradan alınan Çeyrek Ziynet 626 liradan satıldı.

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