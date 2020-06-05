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Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 366,70 lira oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 17:50:58 -
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 366,70 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 366,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 366,70 liradan, 2 bin 415 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 436 liradan, 334,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 338,30 liradan, 2 bin 360 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 380 liradan, bin 180 liradan alınan Yarım Ziynet bin 190 liradan ve 590 liradan alınan Çeyrek Ziynet 595 liradan satıldı.

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