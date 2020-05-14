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Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 384,40 lira oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:14:24 -
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 384,40 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 384,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 384,40 liradan, 2 bin 525 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 545 liradan, 346 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 350 liradan, 2 bin 453 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 473 liradan, bin 250 liradan alınan Yarım Ziynet bin 260 liradan ve 625 liradan alınan Çeyrek Ziynet 630 liradan satılıyor.

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