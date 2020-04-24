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Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385,80 lira oldu.

2020-04-24 18:06:23 -
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385,80 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 385,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 385,80 liradan, 2 bin 541 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 562 liradan, 352 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 356 liradan, 2 bin 483 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 503 liradan, bin 242 liradan alınan Yarım Ziynet bin 252 liradan ve 621 liradan alınan Çeyrek Ziynet 626 liradan satıldı.

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