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Kobi Serbest piyasada 165 liraya kadar düştü! Fındık üreticisi TMO kuyruğuna yöneldi
Kobi

Serbest piyasada 165 liraya kadar düştü! Fındık üreticisi TMO kuyruğuna yöneldi

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Serbest piyasada 165 liraya kadar düştü! Fındık üreticisi TMO kuyruğuna yöneldi

Giresun’da sezona 200 lira seviyesinden başlayan 50 randıman fındığın kilogram fiyatı serbest piyasada 165 liraya kadar geriledi. Fiyat düşüşünün ardından piyasaya ürün arzı azalırken, üreticiler 255 liralık alım fiyatı açıklayan TMO’nun alım noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Giresun’da fındık fiyatlarındaki gerileme üreticinin satış tercihini değiştirdi. Sezona 200 lira seviyesinden başlayan 50 randıman fındığın kilogram fiyatı, Giresun merkezde 165 liraya kadar geriledi.

 

Fiyatlardaki düşüşün ardından serbest piyasada fındık arzı durma noktasına gelirken, üreticiler TMO alım noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor.

 

Giresun merkezde 165 liraya kadar düşen 50 randıman fındığın kilogram fiyatının bazı ilçelerde ise 175 liraya kadar yükseldiği öğrenildi. Piyasada emanete bırakılan fındık miktarının fazla olmasının fiyatların düşük seyretmesinde etkili olduğu ifade ediliyor.

 

Sezon başında 50 randıman fındık için kilogram başına 255 lira alım fiyatı açıklayan TMO, Giresun merkez, Bulancak, Keşap, Espiye, Güce, Tirebolu ve Görele’deki alım noktalarında üreticilerden fındık alımını sürdürüyor.

 

Öte yandan FİSKOBİRLİK’e bağlı Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifi’nde Giresun kalite fındığın 50 randıman kilogram fiyatı 187 lira olarak uygulanıyor.

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