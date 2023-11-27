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Gündem Serbest kalan kadın mahkum yaşadıklarını anlattı: Gaz sıkıyor, taciz ediyorlardı
Gündem

Serbest kalan kadın mahkum yaşadıklarını anlattı: Gaz sıkıyor, taciz ediyorlardı

Yeniakit Publisher
2023-11-27 07:05:00 -
Serbest kalan kadın mahkum yaşadıklarını anlattı: Gaz sıkıyor, taciz ediyorlardı

İsrail’in esir takası kapsamında dün serbest bıraktığı en yaşlı kadın mahkum Maysoon Al-Jabali, gardiyanların kadın mahkumların üzerine gaz sıktığını ve taciz ettiğini ifade etti.

İsrail ve Filistin arasında 24 Kasım’da varılan esir takası anlaşması kapsamında dün serbest bırakılan İsrail hapishanelerindeki en yaşlı kadın mahkum Maysoon Al-Jabali ile çocuk mahkum İbrahim Taamra, hapishanede yaşadıklarını anlattı. Al-Jabali yaptığı açıklamada, 29 Haziran 2015’te tutuklandığını ifade ederek, esir takası anlaşması ile serbest bırakıldığını belirtti. Kadın mahkumların 7 Ekim’den önce durumlarının bir nebze de olsa iyi olduğunu ancak bunun 7 Ekim’den sonra daha da kötüye gittiğini ifade eden Al-Jabali, kadın mahkumların mahremiyetlerinin hiçe sayıldığını ifade ederek, gardiyanların kadınların tuvaletleri sadece belirli saatlerde kullanmasına izin verdiğini belirtti.

“Çatışmalar ile ilgili gelişmeleri yeni mahkumlardan öğreniyorduk”

Gardiyanların kadın mahkumların üzerine gaz sıktığını ve taciz ettiğini aktaran Al-Jabali, koğuşların aşırı soğuk olduğunu aktararak, mahkumların su bile almasının engellediğini açıkladı. Hastalanan mahkumların doktora götürülmediğini ifade eden Al-Jabali, hayatını kaybeden Filistinlilerin içeride büyük üzüntüye neden olduğunu belirterek, çatışmalar ile ilgili gelişmeleri yeni mahkumlardan öğrendiklerini aktardı.

“Birbirimizin azmini artırmak ve acılarımızı hafifletmek için birbirimizi teselli etmeye çalıştık”

Filistin halkının topraklarını özgürleştirmek istediğini vurgulayan Al-Jabali, özgürlüğün bedelinin çok yüksek olduğunu belirterek, İsrail işgaline karşı direnişin devam etmesi gerektiğini aktardı. Al-Jabali, Gazze Şeridi’nde İsrailli esirler olduğunu öğrendiklerinde özgürlüğe dair bir umutlarının yeşerdiğini belirterek, “Birbirimizin azmini artırmak ve acılarımızı hafifletmek için birbirimizi teselli etmeye çalıştık” dedi.

“Gazze, Filistin'in kurtuluşu için büyük bir fatura ödedi”

Hiçbir tutsağın anlaşmaların dışında bırakılmayacağına inandıklarını aktaran Al-Jabali, Hamas’ın tüm kadın tutsakları serbest bırakılmasını sağlayacağına güvendiğini açıkladı. Gazze halkının büyük acılar çektiğini ifade eden Al-Jabali, Gazze'nin Filistin'in kurtuluşu için büyük bir fatura ödediğini, Batı Şeria'nın da işgalden ve yerleşimcilerden acı çektiğini, herkesin direnmeye devam etmesi gerektiğini ve kurtuluşun yakın olduğunu aktardı.

“Gazze halkıyla gurur duyuyoruz”

İşgal altında kaldıkları sürece direnmeye devam edeceklerini vurgulayan Al-Jabali, “Gazze halkıyla gurur duyuyoruz ve kadın tutsakların özgürlüğü için sevinen kurbanların ailelerini gördüğümüzde moralimiz daha da yükseliyor. Biz tek bir halkız. İsrail işgali sona erecek, Mescid-i Aksa'da namaz kılacağız ve Filistin'e döneceğiz” dedi.
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Al-Jabali, Batı Şeria'daki Beytüllahim yakınlarında İsrail kontrol noktasına düzenlenen bıçaklı saldırı nedeniyle tutuklanmış ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

“İsrailli gardiyanların sürekli saldırılarına maruz kalıyorduk”

Serbest bırakılan Filistinli çocuk İbrahim Taamra ise, İsrail hapishanelerindeki çocuk mahkumların koşullarının çok zor olduğunu ve İsrailli gardiyanların sürekli saldırılarına maruz kaldıklarını söyledi. İsrail askerlerine taş atmaktan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ifade eden Taamra, mahkumların serbest bırakılması için gösterdiği çabalardan dolayı Hamas’a teşekkür etti.

Gazze Şeridi’ndeki insani aranın başladığı 24 Kasım’dan bu yana Hamas tarafından 40 İsrailli ile 18 yabancı uyruklu, İsrail tarafından ise 117 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı.

 

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