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Serbest bırakılan terörist tutuklandı

15 Aralık'ta Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan ve Adıyaman'da mahkeme tarafından serbest bırakılan DAEŞ'li terörist Ayşenur İnci, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 10:29
Serbest bırakılan terörist tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından Adıyaman'a getirilen DEAŞ'lı kadın terörist Ayşenur İnci'nin, 19 Aralık'ta sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına itiraz etti.  İtirazı değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, İnci hakkında tutuklama kararı çıkarttı. Kent merkezindeki evinde gözaltına alınan İnci, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

1.5 milyon ödülle aranıyordu

Terör örgütü DEAŞ üyesi Ayşenur İnci (24), 30 Ekim 2014'te Adıyaman'daki evinden ayrılmış, babası kızının kaybolduğuna ilişkin emniyete giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.  Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kayıp kızın bulunması için yaptığı çalışma kapsamında evden kaçan İnci'nin Suriye'ye bağlı Mayadin bölgesinde olduğunu ortaya çıkarmıştı. 

İnci, yaklaşık 2 yıl önce teslim olmak üzere Türkiye'ye giriş yapacağı esnada Suriye sınırında terör örgütü PKK/PYD mensupları tarafından kaçırılarak örgütün Irak'ın kuzeyindeki kamplarına götürülmüştü.  İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde mavi kategoride bulunan ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan DEAŞ'lı terörist Ayşenur İnci, 15 Aralık'ta Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmuştu. Adıyaman'a getirilen zanlı, 19 Aralık'ta nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 10:29
  1. Adıyaman
  2. ayşenur inci
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