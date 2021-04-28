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Biyografi Serap Şimşek Yavuz kimdir? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz nerelerde görev yaptı?
Biyografi

Serap Şimşek Yavuz kimdir? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz nerelerde görev yaptı?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz yaptığı açıklamaları ile internette araştırılan isimlerden biri olmakta. 1998-2013 yılları arasında İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi’nde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olarak çalışan Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, 2015 yılında kurulan İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’nun başkanıdır. Peki Serap Şimşek Yavuz kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 15:30:00 - 2021-04-28 15:30:47
Serap Şimşek Yavuz kimdir? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz nerelerde görev yaptı?

Serap Şimşek Yavuz, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini 1993-1997 yılları arasında İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi,  İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde tamamladı. 1998-2013 yılları arasında İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi’nde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olarak çalıştı.

Serap Şimşek Yavuz, 2013 yılından itibaren İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2006 yılında Doçent unvanı almıştır. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (Klimik) ve Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID) üyesidir.  Klimik altında 2015 yılında kurulan İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu’nun başkanıdır. Kardiyovasküler infeksiyonlar ve sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlar özel ilgi alanlarıdır.

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