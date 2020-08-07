  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Seramiksan'dan küçük banyolar için öneriler

Seramiksan, evlerle birlikte küçülen ve alışkanlıkları değişen banyolar için çözüm önerileri sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-08-07 11:01:58 -
Seramiksan'dan küçük banyolar için öneriler

İSTANBUL (AA) - Seramiksan, küçük banyoları şık, modern ve fonksiyonel şekilde değerlendirmek isteyenlere küçük ebatlı ve ferah serilerini öneriyor.

Seramiksan'ın açıklamasına göre, son yıllarda evlerin azalan metrekareleriyle orantılı olarak banyolar da küçülüyor. Küçülen banyolarla birlikte ihtiyaçlar ve banyo alışkanlıkları da değişiyor.

Seramiksan da değişen ihtiyaç ve beklentilere çok sayıda çözümler sunuyor. Şirketin Petite Serisi asma klozetleri sadece 48 santimetre oluşu ile banyolarda yer açıyor.

Banyonun duvarları için de 7,5x15cm - 10x20cm ebatlarıyla Metro Serisi küçük alanlar için ideal çözüm sağlıyor, mekanları daha büyük gösteriyor.

Bumpy Serisi'nin 10x40cm ve 10x30cm ebat seçenekleri ve zengin rölyef ve renk çeşitleri ile banyoları canlandırıyor. 10x40 ebatlı ortak motifi bulunan Artisan serisi ışıl ışıl yüzeyi ile banyolarınıza sanatsal dokunuşlar kazandırıyor. 60x60 Victorian Royal Beyaz Yer Karosu'nun Glossy Ink efekti banyoya eşsiz görünüm sağlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu anket CHP Genel Merkezinde şok etkisi oluşturacak
Siyaset

Bu anket CHP Genel Merkezinde şok etkisi oluşturacak

Ada Araştırma Şirketi, CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı konuşulan eski milletvekili Muharrem İnce’ye CHP seçmenin yüzde 30’unun oy veri..
Merkez Bankası'ndan kritik altın ve döviz açıklaması
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan kritik altın ve döviz açıklaması

Merkez Bankası, döviz ve altın fiyatlarındaki yükselişin ardından bir açıklama yaptı.
Üniversitelerin açılış tarihi belli mi?
Eğitim

Üniversitelerin açılış tarihi belli mi?

Üniversitelerin açılış tarihi corona virüsü sürecinde birçok öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Uzaktan eğitim mi olacak sorularının ..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı