Seramiksan'dan küçük banyolar için öneriler

İSTANBUL (AA) - Seramiksan, küçük banyoları şık, modern ve fonksiyonel şekilde değerlendirmek isteyenlere küçük ebatlı ve ferah serilerini öneriyor.

Seramiksan'ın açıklamasına göre, son yıllarda evlerin azalan metrekareleriyle orantılı olarak banyolar da küçülüyor. Küçülen banyolarla birlikte ihtiyaçlar ve banyo alışkanlıkları da değişiyor.

Seramiksan da değişen ihtiyaç ve beklentilere çok sayıda çözümler sunuyor. Şirketin Petite Serisi asma klozetleri sadece 48 santimetre oluşu ile banyolarda yer açıyor.

Banyonun duvarları için de 7,5x15cm - 10x20cm ebatlarıyla Metro Serisi küçük alanlar için ideal çözüm sağlıyor, mekanları daha büyük gösteriyor.

Bumpy Serisi'nin 10x40cm ve 10x30cm ebat seçenekleri ve zengin rölyef ve renk çeşitleri ile banyoları canlandırıyor. 10x40 ebatlı ortak motifi bulunan Artisan serisi ışıl ışıl yüzeyi ile banyolarınıza sanatsal dokunuşlar kazandırıyor. 60x60 Victorian Royal Beyaz Yer Karosu'nun Glossy Ink efekti banyoya eşsiz görünüm sağlıyor.