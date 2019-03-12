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Seracılık sektörüne destek: yüzde 15 indirim

Son dönemde doğal afetlerden olumsuz etkilenen seracılık sektörüne bir destek de SERKONDER’den geldi.

12 Mart 2019 Salı 11:22
Seracılık sektörüne destek: yüzde 15 indirim

Son dönemde doğal afetlerden olumsuz etkilenen seracılık sektörüne bir destek de SERKONDER’den geldi. Bu göre, SERKONDER üyesi firmaların, seracılık yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara sera konstrüksiyonu ve donanımlarında yüzde 15 indirim yaptığı açıklandı.



Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği’nden (SERKONDER) son dönemde doğal afetlerden olumsuz etkilenen seracılık sektörüne destek. Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı üreticilere destek paketi sonrasında, SERKONDER Başkanı Halil Kozan, SERKONDER üyesi firmaların, seracılık yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara sera konstrüksiyonu ve donanımlarında yüzde 15 indirim yaptıklarını ve bugün Türkiye’de milli üretimle son derece kaliteli, uygun fiyatlarla ve yeterli miktarda üretim yapılabildiğini açıkladı.



Küresel sera pazarının, 10 milyar dolar civarında bir büyüklüğe sahip olduğu tahmin edildiğini ifade eden Halil Kozan, ’’Ülkemizde ise yapılacak yeni yatırımlarla sektörün pazar büyüklüğünün 1 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Türkiye’de sera konstrüksiyonu ve donanımları konusunda faaliyet gösteren 70 yerli olmak üzere yaklaşık 90 firma bulunuyor. Türkiye Seracılık Sektörü, daha önce modern seralar ve bunların donanımlarını yurtdışından çok yüksek maliyetlere ithal ederken, bugün ülkemizde milli üretimle son derece kaliteli, uygun fiyatlarla ve yeterli miktarda üretim yapılabiliyor’’ dedi.



’’Seracılık Destek Paketi’yle birlikte ciddi bir yatırım bekleniyor’’

 

8 Şubat itibariyle yürürlüğe giren Seracılık Destek Paketi’yle birlikte yatırımlarla ilgili ciddi bir yatırım beklediklerinin altını çizen Kozan, ’’Bu seferberliğin önemli bir parçası olmak adına SERKONDER üyesi firmalarımız, seracılık yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara sera konstrüksiyonu ve donanımlarında yüzde 15 indirim kararı aldı. Türkiye’de 750 bin dekar civarı seranın sadece yüzde 2’si modern sera standartlarında. Ziraat Bankası’nın 9 Şubat 2019 tarihi itibariyle vermeye başladığı üreticilere; iki yıl geri ödemesiz, 7 yıl vadeli, yüzde 8,25 faiz oranıyla 10 milyon TL’ye kadar bir yatırım desteği sağlayan destek paketinin son derece olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyoruz’’ şeklinde konuştu.



’’Kurulum maliyeti metrekare başına 40 euro’’

 

Modern bir sera kurulumunun maliyetinin, büyüklüğe göre değiştiğini bildiren Kozan, bu maliyetin metrekare başına 40-50 Euro civarında olduğunu sözlerine ekledi. Kozan, ’’30 bin ve üzeri metrekarede bu fiyatlar geçerli. 3 bin metrekare yapacaksanız tabii ki bu fiyat oldukça yükseliyor. Ayrıca modern seracılıkta mutlaka bir mühendislik ve danışmanlık hizmeti alınmalı. Üç dönümde bir mühendis çalıştıramazsınız. Dolayısıyla 20-30 bin metrekare olmalı ki masraflarınızı da karşılasın. Bu yapılacak destekle 10 tane 3 bin metrekare yerine; bir tane 30 bin metrekare sera alan desteklenirse, oradaki 10 kişi birleşip bir modern sera kurar. Dolayısıyla üretimin de kalitesi artar. Doğru yerde doğru yatırımla sistem en geç yedi yılda kendini amorti ediyor’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:22
  1. doğa

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