Seracılık ile gelirini kıyaslamak için susam üretiyorlar

Antalya’nın Kumluca ilçesinde çiftçiler deneme amacıyla atalarının 70 yıl önce ürettiği susam bitkisini üretti.

Kumluca ilçesine bağlı Erentepe Mahallesi’nde Osman Durman (52) isimli vatandaş 2 yıldan beri gelirini denemek için susam üretimi yapıyor. Atalarının 70 yıl önce ürettiği ve seracılığa yenik düşen susam bitkisini yeniden üretmek için deneme üretimleri yapıyorlar. Geçen yılki deneme ekiminde ektiği tohumu bile alamadığını, ancak bu yıl 12 dönüm araziye 8 kilo tohum ektiğini yaklaşık 300 kilo ürün hasat ettiğini belirten Osman Durman, “Yıllar önce atalarımız susam üretimi yapıyormuş. Seracılık daha karlı gelir getirdiği için vazgeçmişler. 2 yıldan beri deneme üretimi yapıyoruz. Susamlarımızı hasat ettik. İhtiyacımız olanı evimizde kullanacağız. İhtiyacımız fazlasını da satacağız” dedi.

"Çiftçilerimizin üretmesini tavsiye ederiz"

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe ise, “1950 yıllarında ilçemiz genelinin tamamında susam, darı ve pamuk üretimi yapılıyordu. Seracılığın yaygınlaşması sonucu bu ürünlerin üretilmesi ortadan kalktı. Artık susamın çok değeri var. Susam 35 - 40 TL’den pazar (alıcı) buluyor. Bize 1950’li yıllardaki yaşam biçimimizi yaşattığı için çiftçimize teşekkür ediyoruz. Yeni gelen nesillerimize de geçmişte yaşadığımız tarım biçimlerini aktarmamıza vesile oldu. Susam çok masrafı olmayan, pazarı bol olan bir bitki. Altın değerinde bir ürünümüz. Çiftçilerimizin üretmesini tavsiye ederiz” ifadelerini kullandı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da, “Sağlıklı gıdanın başkenti Kumluca diyoruz. Kumluca’mızın sağlıklı gıdalarından birisi olan susam hasadını yapan üreticilerimizin yanındayız. Her zaman sağlıklı nesillerin sağlıklı gıda tüketebilmesi için üretime devam eden çiftçilerimizle birlikteyiz. Çiftçilerimizin ürettiği ürünlerin tanıtımını yapmak içinde belediye olarak her zaman elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.