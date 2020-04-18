Şer odakları iyice kayışı kopardı! Şimdi de 'Cumhurbaşkanlığı hediye paketleriyle virüs yayılıyor' yaygarası

yeniakit.com.tr Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri doğrultusunda 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtılıyor. ABD'de, Avrupa'da cerrahi tulum bulamadığı için çöp poşedi giyen sağlık çalışanları, maske için halkından yardım isteyen bakan ve sağlıkçılar gündeme gelirken, Türkiye ise evlere kadar maske ve kolonya gönderiyor.

Türkiye'nin koronavirüs sürecindeki başarısı yurt dışından dahi övgü toplarken, yurt içinde ise bazı isimlerin hazımsızlığı göze çarpıyor.

Hediye paketleriyle virüs yayıldığını iddia etti

Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Cumhurbaşkanlığı hediye paketlerinin hazırlanıp dağıtılması için okullarda çalışan memur ve personelin görevlendirildiğini belirterek, “Bu paketlerin hazırlanıp dağıtılması sırasında maske ve eldiven verilmeyen çalışanların virüsü kaparak, yaygınlaşmasına neden olduklarına yönelik okul müdürlerinden imdat çığlıkları içeren telefon ve mailler alıyorum” iddiasında bulundu.

Kaya'nın hangi okul müdürlerinden aldığı belli olmayan 'bilgiye' göre, hediye paketlerinin okullarda hiçbir koruyucu önlem alınmadan hazırlanıp, eldivensiz ve maskesiz olarak çalışanlar tarafından vatandaşlara dağıtımının yapıldığını ileri süren Kaya, “Son günlerde okul müdürlerinden imdat çığlıkları yükselen telefonlar ve mailler alıyorum. 'Bize yardım edin, can güvenliğimiz büyük risk altında' diyorlar” iddiasında bulundu.

Ağzındaki baklayı çıkardı, 'parti propagandası' dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, “Uygulamayla koronavirüsü hem birbirlerine hem de ailelerine bulaştırmaktadırlar. Dağıttıkları hediye paketleriyle de temasta bulundukları insanlara virüsü yaymakta ya da virüs kapmaktadırlar. İnsanların yaşama tutunmak için mücadele ettiği bu zor günlerde, devletin memurunu parti propagandası yapmak için angarya işlerinizde kullanamazsınız. Vatandaşın can güvenliğini riske atamazsınız. Yapılan iş angaryadır, yaşama hakkına müdahaledir, suçtur.” iddialarında bulunarak tepki çekti.

Milli Eğitim Bakanı'na çağrı: Uygulama derhal durdurulmalıdır

Kaya, “Buradan tüm yetkililere ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sesleniyorum. Bu keyfiyet ve tedbirsizlik herkesin can güvenliği tehdit etmekte, virüsü geniş kitlelere yaymaktadır. Gerekli tedbirler zaman kaybedilmeden alınmalı, uygulama derhal durdurulmalıdır” dedi.

Cumhuriyet haber yaptı

Kaya'nın hezeyanını, Cumhuriyet paçavrası haberleştirdi.

Cumhuriyet, günlerdir yalan haberlerle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u da hedef göstermişti. Altun’un Üsküdar’da bulunan bahçeli evini önce, ‘boğazdaki kaçak yapı’ olarak tanıtan, evin Kuzguncuk’ta mütevazi bir yapı olduğu anlaşılınca özür dilemek yerine kuyruğu dik tutmaya çalışan Cumhuriyet hakkında, iftiraları nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.