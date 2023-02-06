Şer ittifakının oyununu millet sandıkta bozacak!

Başını ABD’nin çektiği, Hollanda, İsviçre, İsveç, İngiltere, Almanya, Belçika, Fransa ve İtalya gibi terör hamisi ülkeler, seçimler yaklaştıkça Türkiye’yi terör sorunu olan güvensiz bir ülke gibi göstermek amacıyla algı operasyonuna girişti.

Türkiye’deki bazı konsolosluklarını kapatarak psikolojik harp taktikleri uygulayan ülkelerin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak hadleri bildirildi. Akit’e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili, Dışişleri Komisyonu Başkanvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanvekili Ahmet Berat Çonkar, şunları dile getirdi:

Milletimiz her şeyin farkında

"Türkiye’nin çok kritik bir seçime gittiği bu dönemde bu ülkelerin yaptıkları, Türkiye seçimlerine ve siyasetine müdahale amaçlı bir girişimdir. Terör örgütleriyle mücadelemizde müttefik olarak beklediğimiz desteği vermedikleri gibi bu terör örgütlerini kollayan, şımartan tutumlar içindeler. Türkiye’nin terörle mücadeleyi NATO’nun en öncelikli gündem maddelerinden biri haline getirmesinden, İsveç ve Finlandiya’nın üyelik süreçlerinde terör örgütleriyle mücadeleyi kesin şart koşmasından dolayı rahatsızlar. Bunun sonucunda da haklı bir pozisyonda olan Türkiye hükümetini psikolojik harp taktikleriyle yıpratmak ve seçim öncesi zayıflatmak amacındalar. Ama şunu bilsinler ki milletimiz her şeyin farkındadır ve hükümetinin politikalarının sonuna kadar arkasındadır. İkiyüzlü batı devletlerinin hesaplarını bu seçimde de bozacaktır. Ters yüz edecektir. Şuna inanıyoruz ki, bu yanlış politikalarının hesabını da kendi ülkelerinde daha fazla istikrarsızlık ve kaos olarak göreceklerdir. Türkiye dışarıdan müdahalelerle milli güvenliğini ve milli egemenliğini ilgilendiren konularda tutumunu değiştirmez. Milli menfaatlerimiz ne ise bizim hükümetlerimiz o politikada kararlı duracaklardır."

Aynaya baksınlar

100 yıl önce ellerine cetvel alarak bölgemizi bölen emperyalist ülkelerin, Türkiye’deki hegemonyalarını sürdürebilmek için CHP’yi görevlendirdiklerini hatırlatan Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran da, şunları söyledi:

"Batılı 9 ülkenin Türkiye’yi güvenliğin olmadığı bir ülke gibi göstermek için konsolosluklarını kapatmalarının amacı, 14 Mayıs seçimlerinde altılı masaya destek olmaktır. Bu ülkeler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı hainlik eden başta PKK, FETÖ, DHKP-C TİKKO olmak üzere ne kadar terör örgütü varsa hepsini koruyan, kollayan besleyen ülkelerdir. Terör ülkesi görmek istiyorlarsa önce aynaya baksınlar. Çünkü terör örgütlerinin arkasındaki ülkeler zaten bunlardır. Türkiye Cumhuriyeti, 2 bin yıllık geleneği olan, bin yıl Türk İslam coğrafyasında liderlik yapmış bir devlettir. CHP’yi kullanarak kurdukları sistemle, 90 yıl bu ülkenin büyümemesi ve gelişmemesi için kurdukları bürokratik oligarşiyle kim bu ülkeye bir yatırım yapmak istiyorsa, hizmet etmek istiyorsa bertaraf ettiler. Geçmişte Menderes’e, Özal’a, Erbakan’a yaptıklarını Erdoğan’a da yapmak istediler. Ancak Erdoğan’ın dik duruşu ve milletin arkasında durması nedeniyle kurdukları bütün tuzaklar bozuldu, onlar kaybetti, bu millet kazandı. 15 Temmuz’da derslerini aldılar."

Bunun adı psikolojik harp

Avukat Tamer Mahmutoğlu da, kapatılan konsoloslukların bulunduğu Taksim’e dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Söz konusu ülkeler konsolosluklarını kapatma kararına dayanak olarak aldıkları terör eylemi uyarısının kaynağını ise tam olarak açıklayamamışlardır. Bu şekilde soyut bir bilgi kaynağı uydurmak suretiyle Türkiye’nin güvenli bir ülke olmadığı algısının oluşturulmasında asıl hedef, özellikle son yıllarda gerek askeri alanda ve gerekse de milli ve yerli üretimde elde edilen büyük projelerle dışa bağımlı olmaktan kurtulan Türkiye’ye karşı bir psikolojik harp başlatılmak suretiyle ülkemizi dize getirmektir. ABD ve 8 Avrupa ülkesi tarafından ülkemize karşı organize bir şekilde konsolosluklarının kapatılması şeklinde başlatılan bu psikolojik harbin asıl hedefi ülkemizin istikrarı ve geleceğidir. Ancak batılı ülkelerin unuttukları bir husus var ki; o da, bin yıllık devlet geleneği ve şanlı tarihi olan ülkemizin, bu tip batı işi organize oyunlara karşı stratejik oyun bozma yeteneğine sahip bir ülke olduğudur. Batı işi organize oyuna karşı muhalefet partilerinden tepki gelmemesi üzücüdür."