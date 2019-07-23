Şer ittifakında büyük çatlak! Suriyeli düşmanı Ümit Özdağ'dan, PKK sevicisi Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki

Suriyeli sığınmacılara yönelik ırkçı tavırlarıyla bilinen İYİ Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden, her fırsatta terör örgütlerine olan desteğini dile getirmekten çekinmeyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında dikkat çeken bir tepki gösterdi.

Özdağ, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nunIrak'ın Erbil şehrinde şehit edilen Türk diplomat Osman Köse'ye dair bir açıklama yapmamasına sert eleştiride bulundu.

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun geçmişte Fransa'nın başkenti Paris'te infaz edilen PKK terör örgütü mensupları için taziye mesajı yayınladığını dile getiren İYİ Partili Özdağ, Türk diplomatın şehit edilmemesine ilişkin taziye mesajı yayımlamamasını ise eleştirdi.

Konuya dair açıklama yapan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Kaftancıoğlu Erbil'de şehit edilen diplomatlarımız için üzüntülerini bildirdi mi bilmiyorum ama ben Paris'te terörist şeflerinin infaz edilmesini çok doğru buldum. Her terör şefi ensesinde Türk devletinin namlusunu hissetmeli. Terörü terörize etmeliyiz"

Sadece Türkiye ve Erdoğan karşıtlığında yan yanalar

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ndeAK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na karşı Millet İttifakı adı altında şer birlikteliği kuran CHP ve İYİ Parti, bu süreçte terör örgütleriyle arasına mesafe koymamış, ve PKK ile FETÖ'nün açık desteğini sağlamıştı. İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyaları sırasında terör örgütü destekçisi Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu sürekli yan yana samimi görüntüler vermişti. Suriyeli düşmanı Ümit Özdağ'ın, Kaftancıoğlu'na yönelik sözlerinin, iki parti arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.