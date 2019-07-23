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Şer ittifakında büyük çatlak! Suriyeli düşmanı Ümit Özdağ'dan, PKK sevicisi Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki

Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli Müslümanlara yönelik ırkçı bir tutum sergileyen İYİ Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Erbil'de şehit edilen Türk diplomatıyla ilgili taziye mesajı yayımlamamasına tepki gösterdi. Özdağ'ın bu tepkisi, yerel seçimlerde Millet İttifakı adı altında kol kola yürüyen CHP ve İYİ Parti arasındaki ilişkilere nasıl yansıyacağı ise merak konusu.

23 Temmuz 2019 Salı 12:17
Şer ittifakında büyük çatlak! Suriyeli düşmanı Ümit Özdağ'dan, PKK sevicisi Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki

Suriyeli sığınmacılara yönelik ırkçı tavırlarıyla bilinen İYİ Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden, her fırsatta terör örgütlerine olan desteğini dile getirmekten çekinmeyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında dikkat çeken bir tepki gösterdi.

Özdağ, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nunIrak'ın Erbil şehrinde şehit edilen Türk diplomat Osman Köse'ye dair bir açıklama yapmamasına sert eleştiride bulundu.

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun geçmişte Fransa'nın başkenti Paris'te infaz edilen PKK terör örgütü mensupları için taziye mesajı yayınladığını dile getiren İYİ Partili Özdağ, Türk diplomatın şehit edilmemesine ilişkin taziye mesajı yayımlamamasını ise eleştirdi.

Konuya dair açıklama yapan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Kaftancıoğlu Erbil'de şehit edilen diplomatlarımız için üzüntülerini bildirdi mi bilmiyorum ama ben Paris'te terörist şeflerinin infaz edilmesini çok doğru buldum. Her terör şefi ensesinde Türk devletinin namlusunu hissetmeli. Terörü terörize etmeliyiz"

Sadece Türkiye ve Erdoğan karşıtlığında yan yanalar

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ndeAK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na karşı Millet İttifakı adı altında şer birlikteliği kuran CHP ve İYİ Parti, bu süreçte terör örgütleriyle arasına mesafe koymamış, ve PKK ile FETÖ'nün açık desteğini sağlamıştı. İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyaları sırasında terör örgütü destekçisi Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu sürekli yan yana samimi görüntüler vermişti. Suriyeli düşmanı Ümit Özdağ'ın, Kaftancıoğlu'na yönelik sözlerinin, iki parti arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. 

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:17
  1. İYİ Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ
  2. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
  3. PKK
  4. PKK destekçisi
  5. İYİ Parti
  6. CHP
  7. Şehit diplomat Osman Köse
  8. Twitter
  9. Millet İttifakı

YORUM YAZ

  • İbrahim alkılıç İbrahim alkılıç 32 dk önce
    "CHP ve İYİ Parti arasındaki ilişkilere nasıl yansıyacağı ise merak konusu." Merak edilecek bir şey yok, bunlar emir komuta zinciri içerisinde ne denirse onu yaparlar.
  • abdullahabdullah33 dk önce
    bu antipatik ve mühendislik ürünü adama ilk defa hak veriyorum... teröristlere vah vah, vatansever kamu görevlilerine sessiz destek....siz bu millete ve insanlığa ait olamazsınız!
  • ihsanihsan33 dk önce
    it iti ısırmaz
  • SmilieSmilie48 dk önce
    Yahu arkadaşlar düşmeyin şu münafıkların bu tür söylem ve tuzaklarına. HDP siz bizim oylarımızla o koltuklarda oturuyorsunuz dendiğinden bu yana dikkat edin muhafazakar milliyetçi söylemlere döndüler, partileri elden gidiyor şunların reklamını yapmayın inanmayın bu münafık tohumlarına. Arka kapılarda bir yine bunlar fetö sevicisi Ümit ile fetö ablası Canan göstermelik oyun koyuyorlar önünüze çünkü iyi partiyi muhafazakarlar terkediyor tekrar o sempatiyi kazanmaya çalışıyorlar. Aklı olan bunlara sürekli o HDP nin mecliste bunlara attığı lafı bunlara sürekli hatırlatır !!! Ey Akit sana büyük görev düşüyor yandaş medyanın paragöz kalemşörleri ile olmaz bu iş ne varsa sizde var.
  • Kürşat Kürşat 56 dk önce
    Tencere kapak. Biri ... diğeri ...
  • BilalBilal1 sa önce
    Chp yonetimini ab ye abd ye deporte edersekgeri Gelmeme sartiyla Tc de sirunlarin 100/ 75 cozulmus olur.
  • feyaz sahinfeyaz sahin1 sa önce
    ümit özdağ hocam adamdır adam onun siz saçının teli dahi olamazsınız gerici arap düşkünleri sizi.suriyeli düşmanı değil kimse onların bu ülkede bizden daha fazla hakka sahip olması ve keyiflerince sahillerde nargile tüttürmelerine karşıyız.siz hala aynı kafadasınız.
  • MEMLEKETİMMEMLEKETİM1 sa önce
    HALK BUNLARIN CHP NİN İÇİNDEKİLERİN TERÖR SEVİCİ OLDUĞUNU GEÇ ANLAYACAKDEVAMLI HÜKÜMETE KARALAMA VE ALGI YAPIYORLAR HAİNLER HDP VE ORTAĞI CHP DESTEKÇİ İP SAADET YUHH BEE.CUMHUR İTTİFAKI ÜLKENİN SİGORTASIDIR
  • AliAli1 sa önce
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