Şer ittifakına resti çekti: Onları ülkelerine tabutların içinde göndereceğiz

Libya’da Birleşmiş Milletler tarafından tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı kuvvetler, başkent Trablus’un güneyinde iki cepheyi kontrol altına alarak, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan’ın desteklediği terör örgütü Hafter’e ağır darbe vurdu.

UMH’ye bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu’nun sözcüsü Mustafa el-Mecai, "Kuvvetlerimiz Meşru ve Hallatat cephelerinde ilerleme kaydederek geniş bir alanı kontrolü altına aldı" ifadelerini kullandı.

Üç aydan fazla bir süredir ellerinde olmayan noktaları ele geçirdiklerini dile getiren Mecai, Trablus’un güneyindeki Hamza kampını abluka altına aldıklarını belirtti. Son dönemde UMH güçleri yürüttükleri kara ve hava operasyonları ile Hafter terör örgütüne göz açtırmıyor.

Etkin hava operasyonları

UMH’nin yürüttüğü geniş kapsamlı operasyonlarda dün hava kuvvetleri, Hafter milislerine ikmal yapan bir yakıt tankeri ile ağır silahların monte edildiği iki askeri aracı vurdu. Yine Libya’da hükümet güçleri önceki gün Hafter milislerine ait konvoya 6 hava saldırısı gerçekleştirildi. Operasyonun Mersit Vadisi yakınındaki Kariyyat ve Nesme bölgeleri arasındaki bir yola düzenlendiği belirtildi. Aynı saatler içinde UMH güçleri başkent Trablus’un güneybatısında yer alan Vatiyye Hava Üssü’ne de 5 hava operasyonu düzenledi.

Sebha'dan UMH'ye tam destek

Sahada Hafter’e karşı ilerleme sağlandıkça terör örgütden kopuşlar da yaşanıyor. Son olarak Libya’nın Sebha kenti sakinleri ortak bir açıklama yaparak, Hafter’den desteklerini çektiklerini ve UMH meşruiyetini kabul ettiklerini duyurdu. Başkent Trablus’un 750 kilometre güneyinde yer alan Sebha kenti 17 Şubat Devrimcileri, sivil toplum kuruluşları ile şehir sakinleri, yazılı ve görüntülü ortak bir açıklama yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Mısır gibi Arap ülkelerinin yanı sıra Rusya ve Fransa’nın Halife Hafter’i desteklediğinin hatırlatıldığı 5 maddelik açıklamada, "Libya halkının reddetmesine rağmen ülkede silah zoruyla Mısır tecrübesi hayata geçirilmeye çalışılıyor." ifadelerine yer verildi. Trablus’u savunmak için hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet dilenen açıklamada, Suheyrat Anlaşması ve siyasi çözüme işaret edildi, ülkede halen var olan parlamento ile Devlet Yüksek Konseyinin meşruiyetine vurgu yapıldı.

Operasyonun başında Dahlan var

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Katar merkezli El Cezire televizyonuna verdiği demeçte BAE’nin Libya operasyonlarının Ortadoğu’nun kiralık katili Muhammed Dahlan tarafından yürütüldüğünü belirtti. Mişri, "Hafter ülkenin doğusunda güç kaybetmeye başladı. Bu nedenle Hafter’i destekleyen ülkeler Libya dışından daha fazla paralı asker getirmeye çalışıyor. BAE Libya’da hacminden ve gereğinden fazla etkin olmaya başladı. BAE Libya’daki faaliyetlerini Muhammed Dahlan’ın başkanlığındaki Özel Operasyon Odası aracılığı ile yürütüyor. Libya hükümeti silahlı güçleri artık savunmadan çıkıp operasyonlar düzenleyebilecek güç ve kabiliyete kavuştu. Hafter’in paralı askerlerinden korkmuyoruz. Onları ülkelerine tabutların içinde göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

BAE'den paralı asker pazarlığı

Libya’da Hafter terör örgütüne yüzmilyonlarca dolar kaynak ve askeri teçhizat sağlayan Ortadoğu’nun çıbanbaşı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Libya’da Ulusal Mutabakat Güçleri’nin (UMH) terör örgütü lideri Hafter’e bağlı güçlere vurduğu ağır darbe sonucu paniklemiş durumda.

Bugüne kadar Hafter terör örgütüne yüz milyonlarca dolar kaynak harcayan ve her türlü askeri araç sağlayan BAE yönetimi, Hafter’in eriyen askeri gücüne destek amacıyla Sudan ve Çad gibi ülkelerden yeni paralı askerler sağlama arayışında. El Cezire’nin haberine göre Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in kardeşi Tahnun bin Zayed’in A6-BND kuyruk numaralı özel bir uçakla Salı günü Sudan’ın başkenti Hartum’a uçtuğu ve paralı asker sağlamak amacıyla pazarlıklar yürüttüğü belirtildi.

Tahnun bin Zayed’in Sudanlı askeri yetkililer ile Hafter’e paralı asker sağlamanın şartlarını konuştuğu belirtildi. Tahnun’un Hartum’daki görüşmelerinin 5 saat sürdüğü ve sonra uçağıyla Abu Dabi’ye dönüş yaptığı belirtildi. Öte yandan Libyan Observer’ın konu hakkında yakın bilgiye sahip kaynaklardan edindiği bilgiye göre geçen Cumartesi günü BAE’den üst düzey askeri yetkilileri taşıyan bir uçağın, Çad’a geçmeden önce 2 saatliğine Hartum’a uğradığı belirtildi.

Yine geçtiğimiz hafta, BAE’nin, Sudan Hızlı Destek Güçleri’ni komuta eden Muhammed Hamdan Dagalo’dan, yüklü mali destek karşılığında, Hafter’e destek amacıyla daha fazla paralı asker göndermesini talep ettiği belirtildi. Dagalo da, yüklü mali destek ve zırhlı askeri araçlar karşılığında kendisine bağlı özel kuvvetlerden iki tugayı Hafter’e destek amacıyla göndermeyi kabul etti. Öte yandan Muhammed Bin Zayed’in, Hafter’i destekleme karşılığında ülkeye yüklü yatırım yapma teklifinin de Fas Kralı 6. Muhammed tarafından tamamen reddedildiği öne sürüldü.

Türkiye: Haddinizi bilin

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığının Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan "BAE Yönetimi’ni, ülkemize karşı düşmanca tavır takınmaktan vazgeçmeye ve haddini bilmeye davet ediyoruz" tepkisi geldi.

Açıklamada, "BAE Yönetimi’nin Türkiye hakkında çirkin ve asılsız ithamları, esasen bu ülkenin kendi yıkıcı faaliyetlerini örtme saikinin ürünüdür.” vurgusu yapılırken, “BAE, Libya’daki darbecilere yıllardır silah, askeri malzeme ve paralı asker desteği sağlamaktadır. BAE’nin sadece Libya’da değil, Yemen, Suriye ve Afrika Boynuzu dahil tüm bölgemizde uluslararası barış, güvenlik ve istikrarı bozucu hareketleri uluslararası toplumun malumudur. Bu bağlamda BAE’nin, El Şebab başta olmak üzere terör örgütlerine ve Yemen’de bölücü faaliyetlere verdiği destek de sır değildir" ifadelerine yer verildi.

Milis otobüsü vuruldu

Libya hükümetine bağlı hava kuvvetleri, Hafter’in saldırı hazırlığındaki milislerini taşıyan otobüsü vurdu. UMH’ye bağlı birliklerin sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, başkent Trablus’un yaklaşık 200 km güneyindeki Nesme bölgesine hava operasyonu düzenlendiğini ve Hafter milislerini taşıyan otobüsün vurulduğunu belirtti. Etkisiz hale getirilen milis ve yaralılar hakkında bilgi paylaşılmadı.

Yeni Şafak