Şer ittifakı işbaşında! Atina panikledi ısrarla Tel Aviv dedi

Şer ittifakı iş başında. Yunanistan İsrail ile iş birliğine devam ediyor.

Yunanistan, 12 yıllık Orta Vadeli Savunma Silahlanma Planı'nın temel direği olan "Aşil Kalkanı" olarak bilinen çok seviyeli koruma ağının bir parçası olarak İsrail ile birkaç gelişmiş hava savunma sistemi satın almak için görüşmeleri yeniden başlatmaya hazırlanıyor.

ATİNA'DA TÜRKİYE PANİĞİ

Türkiye'nin yerli milli savunma sanayi hamlelerinin ardından Atina'daki panik Yunan basınındaki manşetlerde açıkça gözler önüne seriliyordu. Yunan basını sıklıkla Atina'nın savunma sanayiinin Türkiye'nin çok gerisinde olduğunu vurguluyordu.

YUNANİSTAN İSRAİL UÇAKSAVARLARINI ALACAK

Yunan gazetesi Kathimerinin bildirdiğine göre Yunanistan, müzakerelerin durdurulmasının ardından eski uçaksavar silahlarının yerini alacak ve üç katmanlı tehdidi kapsayacak üç İsrail yapımı sistemin muhtemel tedarikinin önünü açıyor.

İsrail Gazze'de soykırım yaparken Atina-Tel Aviv hattındaki ortaklık ön plana çıkarılmasa da biliniyordu.

Kathimerini'nin belirttiğine göre Rafael'in Spyder sisteminin, uzun süredir bakım ve parça sıkıntısı yaşayan eski Rus yapımı OSA-AK ve TOR-M1 sistemlerinin yerini alması bekleniyor.

Yunanistan'ın Intracom Defense şirketinin de sahibi olan İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) tarafından geliştirilen Barak MX sistemi, eskiyen Hawk ünitelerinin yerini alacak.

Atina ayrıca, uzun menzilli ve balistik füze tehditlerine karşı savunma ve Rusya'dan desteği giderek imkânsız hale gelen S-300'lerin yerini alacak olan Davut Sapanı sisteminin SkyCeptor versiyonunun satın alınmasını da görüşüyor.

ATİNA ISRARLA TEL AVİV'İ İSTEDİ

İtalyan-İspanyol ve Alman konsorsiyumlarından çeşitli teklifler gelmesine rağmen, Yunan karar alıcıların İsrailli firmaları "daha güvenilir" bulduğu ve özellikle Tel Aviv ile birlikte hareket ettiği vurgulandı. Konuya yakın kaynakların Kathimerini gazetesine aktardığına göre, sürecin önümüzdeki dönemde önce Yunanistan Savunma Bakanlığı'nda, ardından Hükümet Milli Güvenlik Konseyi'nde (KYSEA) ve son olarak da gelenek olduğu üzere Yunan Parlamentosu'nda ele alınması bekleniyor.