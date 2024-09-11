Sepet ustası ‘Sanatçı’ oldu!

Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Akkent Mahallesi’nde babası Ahmet Kaya’dan öğrendiği tekniklerle 45 yıldır sepet ören ve mahallede de asırlardır süregelen sepet örme geleneğini yaşatan önceki Akkent Belediye Başkanlarından Muharrem Kaya’ya, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Yaşayan Sanatçı" unvanı verildi. Kaya’ya sanatçı kartını İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, teslim etti.

Çal ilçesine bağlı Akkent Mahallesinin 1960’taki isminin ‘Zeyve’ olduğunu bu yüzdende mahalle de örülen sepetlere ‘Zeyve sepeti’ adının verildiğini anlatan Muharrem Kaya, “Sepetçiliği rahmetli babam Ahmet Kaya’dan öğrendim. 1980 li yıllarda Zeyve’de çok sayıda sepet, kelter, köfün ustası vardı. Bunların çoğu rahmetli oldu şu anda bu işi yapan yok. Ben sepet örmeyi devam ettirmek istiyorum. Zeyve sepeti genelde hayıttan örülür. Bunun yanı sıra söyüt, karaağaç, dut gibi ağaçların sürgünlerinden de örülebilir. Bazı sepet ve keterlerde kamış ta kullanılır. Hayıt bitkisi sağlamlığı ve güzel kokusuyla tercih edilen bir malzemedir. Menderes Vadisi’nin çoğu yerinde yetişir. Biz bunları tabiattan toplarız ve sepetlerimizi öreriz. Sepet ve kelterlerimizde genellikle üzüm taşırız” dedi

Sepetçiliğin unutulmaması için gelecek kuşaklara aktarılması için talep gelmesi halinde halk eğitim müdürlüğü aracılığıyla kurslarda açtıklarını anlatan Muharrem Kaya, “Sepetçilik bizde deden babadan gelir. Bu meslekle biz yıllardır uğraştık. Hala uğraşmaya devam ediyoruz. Bu bilgilerin kaybolmaması için de halk eğitim aracılığıyla kurslar açtık. Öğrenciler yetiştirdim. Sepet örülecek malzemenin doğadan toplanmasından, sepet kelter örülmesine kadar her şeyi öğretiyorum. İnternet sitesi üzerinden de sepet örme eğitimleri veriyorum. Bu mesleğin kaybolmaması için araştırmalar yaptım. Kültür Bakanlığı tarafından sanatçı ünvanı verildiğini öğrendim. Videolarımla ördüğüm sepetlerin resimleriyle başvurdum. "Kültür ve Turizm Bakanlığı bana ’Sanatçı’ kimliği verildi” dedi.

“Sayıları daha da artsın”

Sepet ustası Muharrem Kaya’ya sanatçı kimlik kartını teslim eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı ise ‘Akkent Belediye Başkanlarımızdan sepet ustası Muharrem Kaya, artık Kültür Bakanlığı El Sanatları Kültür Sanatçısı. Kimliğini kendisine teslim ettik. Başkanımız sepet örücülüğü konusunda, bu sanatın yok olmaması için eğitimler de veriyor. Bu sanatın unutulmaması için uğraşıyor, çaba gösteriyor. Kendisini tebrik ediyorum. Zanatkar belediye başkanlarımızın sayısı artar inşallah” dedi.

Sepet örme sanatçısı Muharrem Kaya, ördüğü sepetlerden birini İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı’ya hediye etti.