Sepaş Enerji'den online söyleşi programı

ANKARA (AA) - Sepaş Enerji'nin online söyleşi programı "Sepaş Enerji Buluşmaları"nda, alanında uzman konuklar enerji sektörüne ilişkin çeşitli konuları ele alacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlayan Sepaş Enerji, geçen hafta ilk bölümü yayınlanan Sepaş Enerji Buluşmaları ile yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Sepaş Enerji Kurumsal İletişim Yöneticisi Muhsine Küçük'ün sunuculuğunu üstlendiği programın ilk konuğu Sepaş Enerji Müşteri Hizmetleri Müdürü Suat Kavgacı oldu. Elektrik sektöründe tedarik ve dağıtım şirketi arasındaki farkların ele alındığı söyleşide, aboneleri yakından ilgilendiren önemli bilgilere yer verildi.



Online söyleşinin gelecek bölümlerinde, elektrik sözleşmelerine ilişkin ayrıntılar, elektrik faturaları, doğru tarife seçimi, enerji ticareti ve yeşil enerji sertifikası gibi pek çok konuya yer verilecek.

​​​​​​​"Enerjiyi konuşmak için buluşuyoruz" mottosuyla hazırlanan program, Sepaş Enerji'nin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.





