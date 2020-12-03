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Ekonomi Sepaş Enerji, salgınla mücadele kapsamında çalışma saatlerini güncelledi
Ekonomi

Sepaş Enerji, salgınla mücadele kapsamında çalışma saatlerini güncelledi

Yeniakit Publisher
2020-12-03 12:17:29 -
Sepaş Enerji, salgınla mücadele kapsamında çalışma saatlerini güncelledi

ANKARA (AA) - Elektrik tedarikçisi Sepaş Enerji, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Müşteri Hizmetleri Merkezlerinin (MİM) çalışma saatlerini, 7 Aralık Pazartesi'den itibaren 10.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri olarak güncelledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu uygulama Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce illerinde bulunan toplam 26 MİM'in tümünde geçerli olacak.

Merkezlerin tamamında sosyal mesafe ve temizlik önlemleri başta olmak üzere gerekli tüm düzenlemeler devrede olacak. Ayrıca, merkezlere ancak Hayat Eve Sığar (HES) Kodu sorgulaması sonrası giriş yapılabilecek.

Salgın sürecinde çalışan ve toplum sağlığını koruyabilmek için üst düzey tedbirleri uygulamaya devam eden Sepaş Enerji, bu kapsamda MİM çalışma saatlerini 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren 10.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri olarak düzenledi.

MİM'de yapılan abonelik işlemlerin çoğunluğu, "www.sepas.com.tr" adresli web sitesinde bulunan "Online İşlemler" sekmesi veya 444 5 186 telefon numaralı çağrı merkezi aracılığıyla güvenli ve hızlı şekilde gerçekleştirilebiliyor.

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