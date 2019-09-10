Sepaş Enerji ailesi piknikte buluştu

Sepaş Enerji çalışanları, Düzce’de düzenlenen piknikte bir araya geldi.

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli’nde 1,7 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji, yürüttüğü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle vatandaşlara ulaşmayı hedefliyor. Sepaş Enerji, sosyal faaliyetler kapsamında Düzce Güzeldere Şelalesi’nde aile pikniği gerçekleştirdi. Çalışanların aileleriyle katıldığı pikniğin teması Sepaş Enerji’nin yenilenen değerleri oldu. Etkinlikte “Sonuç odaklılık, etik davranış, müşteri odaklılık, yenilikçilik ve çeviklik” mesajı verildi. Çalışanlar, piknikte aileleri ile birlikte gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Pikniğin ev sahipliğini yapan Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz, “Sepaş Enerji olarak hizmet anlayışımızın en büyük paydasını çalışanlarımız oluşturmaktadır. Bu etkinlik vesilesiyle de değerlerimizi ailelerimizle birlikte pekiştirmek istedik. Müşteri memnuniyetinin öncelikle çalışan memnuniyetinden başladığını düşünerek düzenlediğimiz bu etkinliğimizde hep beraber güzel bir gün geçirdik” dedi.