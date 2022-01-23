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Siyaset Şentop'tan "Sedef Kabaş" açıklaması
Siyaset

Şentop'tan "Sedef Kabaş" açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş hakkında açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 07:53:00 -
Şentop'tan "Sedef Kabaş" açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ifadeler kullanan Sedef Kabaş'a tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hakaret, ifade özgürlüğü değildir, özgürlük değildir; bir suçtur. Hakaret içeren hiçbir söze müsamaha gösterilemez ve hakaret hoş görülemez. Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan son derece ağır imalar içeren seviyesiz açıklamaları, bu açıklamaları yapanları ve bu hakarete karşı tavır almak yerine destek çıkanları kınıyorum."

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