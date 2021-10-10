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Siyaset Şentop P20 zirvesinde! Dünyayı adil düzen değiştirecektir
Siyaset

Şentop P20 zirvesinde! Dünyayı adil düzen değiştirecektir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Dönem Başkanı İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 7. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi’nde (P20) önemli mesajlar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 14:56:00 -
Şentop P20 zirvesinde! Dünyayı adil düzen değiştirecektir

Şentop, şunları dile getirdi: “Parlak demokrasi nutukları kulaklarımıza hoş gelse de dünya üzerinde darbeleri ve darbecileri desteklemeyen tutumlar dünyamızın geleceği bakımından önemlidir. Dünyamızı güzel ve parlak sözler değil, bütün insanlara aynı değeri veren, gerçekten eşitlikçi ve adil yaklaşımlarla hayata geçirilen eylemler değiştirecektir. Avrupa veya ABD’deki bir sivilin hayatı ile Afganistan’da ‘yanlışlıkla’ bombalanıp öldürülen veya Yemen ya da Libya’daki bir sivilin hayatının aynı değerde olduğuna samimiyetle inanarak eyleme geçmedikçe daha iyi bir dünya gerçekleşmeyecektir.”

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