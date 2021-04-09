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Gündem Şentop İtalya Başbakanı'na tepki: Çirkin sözlerini red ve iade ediyoruz
Gündem

Şentop İtalya Başbakanı'na tepki: Çirkin sözlerini red ve iade ediyoruz

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İtalya'nın çaresizlikten başbakan yaptığı zatın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin sözlerini red ve iade ediyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 02:08:00 -
Şentop İtalya Başbakanı'na tepki: Çirkin sözlerini red ve iade ediyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İtalya'nın çaresizlikten başbakan yaptığı zatın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin sözlerini red ve iade ediyoruz. Acemi ve seviyesiz siyasetçi ülkesinin sırtında ağır ve talihsiz bir yüktür." ifadesini kullandı.

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