Sentetik ses teknoloji markası: tam 80 milyonluk yatırım yapmış olduğu anlaşıldı! Önüne gelen rakiplerini ezip geçecek

ElevenLabs, 80 milyon dolar yatırım aldı. Şirketin B serisi yatırım turuna Andreessen Horowitz, eski GitHub CEO'su Nat Friedman ve girişimci Daniel Gross liderlik etti.

Sentetik ses teknolojileri alanında çalışan ElevenLabs, 80 milyon dolar yatırım aldı. ABD merkezli şirketin B serisi yatırım turuna Andreessen Horowitz, eski GitHub CEO'su Nat Friedman ve girişimci Daniel Gross liderlik etti. Yatırım turunda Sequoia Capital, Smash Capital, SV Angel, BroadLight Capital ve Credo Ventures gibi önemli isimler de yer aldı. ElevenLabs, yeni yatırımı ürün geliştirmek için kullanacağını açıkladı.

Şirketin şimdiye kadar aldığı toplam yatırım miktarı 100 milyon dolara yükseldi; değerlemesi de 1 milyar doları aştı. Böylece ElevenLabs, unicorn şirket seviyesine ulaşmış oldu.

ElevenLabs, 2022 yılında Piotr Dabkowski ve Mati Staniszewski tarafından kuruldu. Şirket, yapay zeka destekli araçlar geliştiriyor ve sentetik sesleri oluşturup düzenliyor. ElevenLabs, tarayıcı tabanlı bir konuşma üretme uygulamasına da sahip.

Uygulama, kullanıcıların metin girmelerine olanak tanıyor ve metni çeşitli ayarlamalarla gerçekçi seslere dönüştürüyor. Kullanıcılar, tonlama, duygu, vurgu ve diğer ses özelliklerini ayarlayarak canlı sesler oluşturuyor. ElevenLabs'in ses klonlama teknolojisi ile kişiler, kendi ses örneklerini yükleyebiliyor ve yeni stiller oluşturabiliyor.

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ElevenLabs, kurulduğu ilk dönemlerde kötü dublajlanmış Amerikan filmlerinden esinlenerek ses klonlama araçları geliştirmeye karar verdi. Şirket, zaman içinde ürün yelpazesini genişleterek sesli kitap, film ve TV şovları için dublaj, oyunlar ve pazarlama etkinlikleri için karakter sesleri oluşturmayı hedeflemişti. Ayrıca geçen yıl şirket, bir konuşmacının sesini korumaya çalışan ve arka plan gürültüsünü kaldıran speech to speech aracını piyasaya sürdü.

ElevenLabs, bu alanda geliştirdiği teknolojiyle bir adım öne çıksa da şirketin teknolojisinin kötüye kullanımı, 4chan gibi platformlarda nefret içerikli mesajların yayılmasına neden olmuştu. Bu durumun akabinde ElevenLabs, birçok eleştiriye maruz kalmıştı.

Şirket, bu sorunları çözmek ve ses aktörlerine tazminat sağlamak amacıyla bir ses pazar yeri oluşturmayı planlıyor. Bu platform, ses oluşturan kullanıcıların yaratılan seslerini kontrol etmelerine ve başkalarının bu sesleri kullanması durumunda tazminat almalarına olanak tanıyacak.