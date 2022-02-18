Sensibile Galatasaray'da harekat başlattı!

Galatasaray'da Fatih Terim sonrası radikal değişim devam ediyor. Bir süre önce Sportif Danışman sıfatıyla Portekizli Luis Campos'u kulübe getiren Sarı- Kırmızılılar, şimdi de Campos'un önerisiyle Pasquale Sensibile'yi Sportif Direktör koltuğuna oturttu. 50 yaşındaki İtalyan futbol adamı, daha önce iki kez Roma'da scout olarak görev yaptı, Novara, Sampdoria, Mantova, Trapani ve Alessandria gibi çoğunluğu alt lig takımlarını Sportif Direktör olarak yönetti.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu bu kararı, "17 Şubat 2022 tarihi itibarıyla, Futbol A Takımı Sportif Direktörlüğü görevine, bu alanda çok büyük tecrübesi ve bilgi birikimi bulunan, dünyanın sayılı isimlerinden Pasquale Sensibile'yi getirmiş bulunmaktayız" ifadesiyle açıkladı. Sarı-Kırmızılı yönetici, süreçle ilgili çarpıcı bilgiler de verdi.

"Sportif Danışmanımız Luis Campos'un öneri ve yönlendirmeleri ışığında Sayın Sensibile'nin camiamızakatılması, sadece Galatasaray'ımızı değil aynı zamanda Türk futbolunu, içinde bulunduğu finansal çıkmazdan kurtaracak yeni bir yaklaşımın adımları olarak görülmelidir" diyen Kalelioğlu, transfer çalışmalarına da şimdiden başladıklarını söyledi.

Kalelioğlu, şöyle devam etti: "Yeni dönemde amacımız Galatasaray'ı gerçek anlamda bir yıldız fabrikasına dönüştürmek. Bu kapsamda, Sportif Danışmanımız Sayın Campos, Sportif Direktörümüz Sayın Sensibile ve scout departmanımızın bizlere önerdiği 40'a yakın oyuncunun 12'siyle bugüne kadar ön görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Görüşmelerimize de devam ediyoruz. Amacımız, vizyonumuz tek: Futbol takımımızda olduğu gibi, taraftarlarımızda da 2000 ruhunu yeniden canlandırmak."