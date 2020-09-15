  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Şenol Güneş'ten Trabzon Büyükşehir Belediyesine ziyaret
Spor

Şenol Güneş'ten Trabzon Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-09-15 13:42:43 -
Şenol Güneş'ten Trabzon Büyükşehir Belediyesine ziyaret

TRABZON (AA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman'ı ziyaret etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Güneş ve Ataman, spor ve ülke gündemine ilişkin konularda görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Ataman, şunları kaydetti:

"Trabzon'umuzun çok önemli bir değeri olan Şenol hocamızın ziyaretinden çok mutlu olduk. Ülkemizde ve dünya çapındaki başarılarıyla adından söz ettiren hocamızla her zaman gurur duyuyoruz. Başarıları ile Türk milletinin ve özellikle de biz Trabzonluların göğsünü kabartıyor."

Ataman, milli takımın Güneş'le büyük bir çıkış yakaladığına işaret ederek, Şenol Güneş'e ve A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahlaksız Kerimcan Durmaz’dan Türk halkına hakaret
Medya

Ahlaksız Kerimcan Durmaz’dan Türk halkına hakaret

Ahlaksız hareketleriyle bilinen Kerimcan Durmaz adlı müptezel, ABD kültürünü anlatarak Türk halkına hakaret etti.
Alman gazetesi manşetine böyle taşıdı: Erdoğan'ın siyaseti kıyafet seçiminden çok daha güçlü
Gündem

Alman gazetesi manşetine böyle taşıdı: Erdoğan'ın siyaseti kıyafet seçiminden çok daha güçlü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekose desenli ceketleri Alman Die Welt gazetesine konu oldu. Gazetede yayımlanan yazıda Erdoğan'ın siy..
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na protesto
Gündem

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na protesto

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) farklı şirketlerinde çalışırken işten çıkarıldıklarını bildiren ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı