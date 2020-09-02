Şenol Güneş'ten Rıza Çalımbay'a cevap

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile milli futbolcu Umut Meraş, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Macaristan maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bazı gençlere görev vereceğini açıklayan Şenol Güneş, yeni gelen isimleri oynatacağını bildirdi.

Kısa süre içinde eldeki oyuncuların durumlarını değerlendirerek, geçmiş oyuncularla beraber oynatmayı deneyeceklerini bildiren Güneş, maçı kazanmak istediklerini ama oyuncularını da görmek istediklerini belirtti.

20 sebe önce Moldova maçı ile başladığını, 20 yıl sonra yine burada olduğunu ifade eden Güneş, 20 yaşında olan oyuncuların olduğunu, son kararı yarın vereceklerini bildirdi.

Güneş'ten Rıza Çalımbay'ın eleştirisine cevap

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ı sevip saydığını ve kardeşi olarak gördüğünü kaydeden Güneş, kendisinin görüşlerinin tabi ki olacağını söyledi. Kamp döneminde görüşemeseler de lig döneminde görüştüklerini, Çalımbay'ın ligler için 'oynanmasın' dediğini aktaran Şenol Güneş, koronavirüs salgınından etkilendiklerini düşündüğüni ifade etti. Yarışta iddialı bir takım olduklarını ama geriye düştüklerini, bu eleştiriyi yapacağını söyleyen Güneş, eleştirilerin yapılacağını ama kendisinin bu eleştiriye katılmadığını belirtti.

Sivasspor'un kazandığı başarı ile kendilerine iyi bir takım olduğunu gösterdiğini, eldeki imkanlar ile iyi işler yaptıklarını, kendilerinin de maçı buraya aldıklarını belirten Güneş, Sivas'ın karşısına takım çıkarmak istediklerini ama koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynayacaklarını vurguladı.

Oyuncular olarak 5 kişiyi düşündüğünü belirten Güneş, bu isimleri şöyle açıkladı: Mert Hakan, Emre Kılınç, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan.

Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın transfer olduğunu, onları kadroya aldıklarını ifade eden Güneş, Sivasspor'dan oyuncu almadıklarını söylemenin doğru olmayacağını sözlerine ekledi. Daha da oyuncu alabileceklerini fakat tercihlerinin bu isimler olduğunu kaydeden Şenol Güneş, her oyuncuyu değerlendirdiklerini söyledi. Güneş, kendilerine oyuncu gösterirlerse kendilerinin bunu isteyeceğini ve değerlendireceğini bildirdi.

Eksik oyuncu var mı?

'Türkiye'de de Macaristan'da olduğu gibi eksik oyuncu var mı?' sorusunu yanıtlayan Güneş, Milli Takım'da eksiklik var diye görmediğini, seçim hakkı olduğunu, Macaristan'da 10 eksik bulunduğunu, kendilerinin de alamadıkları isimlerin olduğunu, evrakları yetişmeyenler bulunduğunu belirtti.

Buranın bir havuz olduğunu, herkesin gelebileceğini söyleyen Güneş, kendilerinin de yeni oynatacakları oyuncular olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin liginin başlamadığını, Macar liginin başladığını, 3 haftayı geçtiklerini ifade eden Güneş, Macaristan'ın elinde iyi oyuncular bulunduğunu, Ferencvaros'tan oyuncular olduğunu, Celtic'i elediklerini kaydetti.

Maça çıktıklarında form durumlarını göreceklerini bildiren Güneş, olmayan oyuncuların eksik olarak görülmemesi gerektiğini, maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Geçmişine bakılan Macaristan'ın bir futbol ekolü olduğunu, finaller, yarı finaller oynadıklarını, 9 defa Dünya Kupasına katıldıklarını, 6 keza Avrupa şampiyonasına katıldıklarını belirten Güneş, son senelerde değişikliklere uğradıklarını belirtti.

Macaristan'ın Türkiye ile oynadıkları 14 maçta 8 galibiyet 4 mağlubiyet aldığını, genele bakıldığında kendilerinden üstün olduklarını ifade eden Güneş, her şeyin geride kaldığını ifade etti.

Yeni bir dönemin olduğunu söyleyen Şenol Güneş, kendilerine güvendiklerini, dikkatli olmaları gereken bir rakip olduklarını, iyi bir rakibe karşı oynayacaklarını vurguladı.

Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Şenol Güneş, Hakan Çalhanoğlu'nun marka değeri büyük olan Milan'da oynadığını, yeteneklerinin belli olduğunu ve kendileri için mühim bir oyuncu olduğunu belirtti.

Çalhanoğlu'nun kaptanlarından da bir tanesi olduğunu bildiren Güneş, Çalhanoğlu'nun tecrübesi ve oyunuyla takıma katkı yaptığını, tüm oyuncularının değerli ve önemli olduğunu, hepsinin bütünün parçası olduğunu, her parçanın görevini yaptığında bütünün iyi hareket ettiğini sözlerine ekledi.

Güneş, Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı zaman da oynamadığı zaman da görevini iyi yaptığını belirterek uluslararası deneyimiyle işini iyi yapan bir oyuncu olduğunu söylediği Çalhanoğlu'nun pandemi sonrası kendini daha iyi bulduğunu, mevki olarak hücuma dönük orta sahada daha iyi olduğunu, zaman zaman sol ve sağ kanatta da oynayabildiğini, topu iyi kullanan, iyi vurabilen, gol atan, attıran bir oyuncu olduğunu söyleyerek başarılar diledi.

"En büyük rakip koronavirüs"

Kovid-19'la ilgili de konuşan Güneş, görünmeyen ama en büyük rakiplerinin koronavirüs oldğunu ifade etti. Temizliğin imandan geldiğini vurgulayan Güneş, maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Milli futbolcu Umut Meraş ise yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Tedavi sürecindeki insanlara da sağlık dileyen Meraş, Uzun süre ayrı kaldıklarını ama 3 gündür kampta olduklarını, iyi çalıştıklarını, her şeyin yolunda olduğunu belirtti.