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Şenol Güneş'ten Quaresma sözleri: Burak Yılmaz ve Kagawa'nın olduğu yerde...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımdan ayrılması gündem de olan Ricardo Quaresma'nın takımda kalması için yönetime rapor verdiği iddia edildi.

07 Şubat 2019 Perşembe 11:54
Şenol Güneş'ten Quaresma sözleri: Burak Yılmaz ve Kagawa'nın olduğu yerde...

Beşiktaş'tan ayrılıp, ayrılmayacağı yılan hikayesine dönen Ricardo Quaresma'nın henüz nereye transfer olacağı belli olmadı. Menajerinin Çin ve ABD'de kulüp arayışlarına devam eden Quaresma için Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yönetim ile görüşerek kalması yönünde son bir hamlede bulunduğu öne sürüldü.

Ailesinin İstanbul'da yaşamak istemediğini öne sürerek Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın henüz geleceği netlik kazanmadı. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Beşiktaş yönetim kurulu Quaresma kalacak gibi hareket etme kararı aldı.

''Kalmanı isterim''

Ricardo Quaresma ile görüşen Teknik Direktör Şenol Güneş'in tecrübeli futbolcuya: ''Burada kalacak gibi çalışıyor olman güzel. Fakat geleceğine bir an önce karar vermelisin. Ben senin burada kalmanı çok isterim. Ama daha önemli olan senin de takımda kalmak istemen'' diye konuştuğu iddia edildi.

''Burak Yılmaz ve Kagawa'nın olduğu yerde''

Yönetim ile de Ricardo Quaresma'nın durumu hakkında görüşen Şenol Güneş'in: ''Burak Yılmaz ve Kagawa'nın olduğu yerde Quaresma bize çok katkı sağlayacaktır. Eğer gidecekse bu sorun bir an önce çözülmeli. Kalacaksa hem benim hem takım için de çok daha iyi olur. Kaldığında kafası rahat olmalı'' dediği öne sürüldü.


Avrupa liglerinde Ocak ayı transfer döneminin kapanması ile birlikte Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın önünde sadece iki seçenek kaldı. Ricardo Quaresma transfer döneminin halen açık olduğu ABD ve Çin Ligi kulüplerine transfer olabilir.

 

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 11:54
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Şenol Güneş
  4. Ricardo Quaresma
  5. Shinji Kagawa
  6. Burak Yılmaz

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