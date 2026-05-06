Rumlar uyudu! İsraiL köyleri satın aldı. İsrail Kuzey Kıbrıs’a komşu oldu

Güney Kıbrıs’ta Trozena köyünde yaşananlar, "yatırım" maskesi altında bir bölgenin nasıl el değiştirdiğini gözler önüne seriyor. Soykırımcı İsrail’in bölgedeki emellerine hizmet eden yatırımcıların, köyün büyük bir kısmını satın alarak kontrolü ele geçirdiği bildirildi.

Köye Giriş Yasağı İddiaları ve Muhtarın Savunması

Bölgedeki Arsos, Trozena ve Gerovasa Köyleri Muhtarı Yannis Yannaki, köye girişin yasaklandığı yönündeki iddiaları yalanlasa da, aslında durumun vehametini itiraf etti. Muhtar, köyün 1980 yılından beri terk edilmiş olduğunu ve devletin altyapı yatırımı yapmaması nedeniyle İsrailli yatırımcıların önünün açıldığını ifade etti.

İsrailli yatırımcının köyde kurmayı planladığı projeler şunlar:

Lüks Apartmanlar: Eski yapıların restore edilerek yerleşime açılması.

Eski yapıların restore edilerek yerleşime açılması. Kamp Alanları: Bölgenin turistik adı altında kontrol altında tutulması.

Bölgenin turistik adı altında kontrol altında tutulması. Hayvan Çiftlikleri: Tarım arazilerinin ve hayvancılık faaliyetlerinin ele geçirilmesi.

"Güvenlik" Gerekçesiyle Uzaklaştırma

Muhtar Yannaki, köye giriş yasağı olmadığını savunurken, inşaat alanlarına yaklaşan kişilerin "güvenlik gerekçesiyle" bölgeden uzaklaştırıldığını doğruladı. Bu durum, bölgenin fiilen İsrailli grupların denetimine girdiğini ve Rum halkının kendi topraklarından tecrit edilmeye başlandığını gösteriyor.

Natura Alanında Şüpheli Yatırımlar

Trozena’nın "Natura" koruma alanı içinde bulunmasına rağmen, çevre yasalarının esnetilerek bu çapta bir yatırıma izin verilmesi dikkat çekiyor. Eski yapıların restorasyonu bahanesiyle bölgeye yerleşen bu grupların, Filistin'de uygulanan kademeli işgal yöntemine benzer bir strateji izlediği belirtiliyor.

Rum kesimini ve bölge halkını bu sessiz işgale karşı uyanık olmaya çağırıyoruz: Toprak satın alma yoluyla gerçekleştirilen bu yayılmacılık, gelecekte bölgenin tamamen elden çıkmasına neden olabilir.