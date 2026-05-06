İdam oylamasında CHP’liler satmıştı! CHP’li Başarır’dan “Darağacında Üç Fidan” yüzsüzlüğü!

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam cezalarının 24 Nisan 1972’de TBMM’de oylandığı oturuma birçok CHP milletvekili katılmamış veya "kabul" oyu vermişti. İsmet İnönü ve Bülent Ecevit "red" oyu kullanmasına rağmen, toplam 144 CHP'li vekilden 97'si idamın onaylanması yönünde oy kullanmış, diğerleri katılmamış veya çekimser kalmıştı.

“UNUTMADIK. UNUTMAYACAĞIZ. UNUTTURMAYACAĞIZ”

İşte o CHP’nin bugünkü Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Darağacında Üç Fidan” başlıklı paylaşım yaptı. Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı duygu sömürüsünde;

“Kendimi Türkiye’nin bağımsızlığına armağan etmekten onur duyuyorum.” DENİZ GEZMİŞ

“Biz halkımızın kurtuluşu ve bağımsızlık mücadelesi uğruna şerefimizle öleceğiz.” YUSUF ASLAN

“Ben şahsi hiçbir çıkar gözetmeden halkımın mutluluğu ve bağımsızlığı için savaştım.” HÜSEYİN İNAN

Unutmadık. Unutmayacağız. Unutturmayacağız…” diye yazdı. Ancak Başarır’a cevap veren sosyal medya kullanıcıları CHP’nin idam oylamasında Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını sattıklarını yazdı.

VATANDAŞLAR BAŞARIR’I SOSYAL MEDYADA REZİL ETTİ!

Çok sayıda kullanıcı ise CHP’li belediye başkanlarının yargılandığı yolsuzluk davalarını hatırlatarak, “Ne suistimal ettiniz bu değerleri be... Ne haksız edindiğiniz kazançlarınızı, ne azgın zenginlerden oluşan taraftarlarınızı ne de belediyelerdeki şehvetengiz uygulamalarınızı örtmek için bu üç fidanın gölgesi yeterli olmaz” diye yazdı. Bazı kullanıcılar ise, “Ulan oğlum nasıl bir cinsiniz siz ya ipe götüren Sizsiniz ağlayan sizsiniz”, “Utanmazlar, üç fidan dedikleriniz CHP’nin oylarıyla asıldı” şeklinde tepki gösterdiler.