Yerli APU60 motorumuz, KAAN'ın bu seneki uçuşunu başlatmak için hazır

İleri Makine Teknolojileri Uzmanı Oğuzhan Uygun, yerli üretim APU60 motoruna ilişkin, TRMotor Güç Sistemleri Direktörü Özhan Öksüz’ün anlattıklarına sayfasında yer verdi. Özhan Öksüz yerli motorumuza ilişkin: “KAAN için her türlü şartta çalışabilecek APU60'ı yardımcı güç sistemi olarak ürettik” ifadelerini kullandı.

“KAAN'IN BU SENEKİ UÇUŞUNU BAŞLATMAK İÇİN HAZIR”

APU60 ürününün 40 bin devire çıkabilen hızı olduğunu belirten Öksüz, “APU60, 100 kilogram ağırlığı, 1 metre uzunluğu ve sağladığı basınçlı hava ile dünyada ilk üretilen ürünlerden.

KAAN için her türlü şartlarda ilk seferde motoru çalıştırabilecek bir sistem olarak kurguladık. Çok hızlı şekilde devreye girebilmesi için bir 80 bin devirde dönen bir dişli kütük sistemi tasarladık. Ürünümüz, KAAN'ın bu seneki uçuşunu başlatmak için hazır” şeklinde bilgi verdi.