İstanbul’da sahte altın operasyonu: Zeytinburnu’nda milyonluk darbe

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın birikimlerini hedef alan sahte altın şebekesine yönelik başarılı bir çalışma gerçekleştirdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma neticesinde, Zeytinburnu’nda sahte altın üretimi yapıldığı tespit edilen bir adrese baskın düzenlendi.

Darphane gibi üretim yapmışlar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği baskında, adeta bir darphaneyi andıran üretim tesisiyle karşılaşıldı. Yapılan aramalarda, gerçeğinden ayırt edilmesi zor şekilde paketlenmiş ve satışa hazır hale getirilmiş binlerce sahte altın bulundu.

Ele geçirilen ürünlerin dökümü ise operasyonun büyüklüğünü gözler önüne serdi:

1, 5 ve 10 gramlık birimler halinde toplam 1530 adet (4 bin 252 gram) sahte altın.

birimler halinde toplam (4 bin 252 gram) sahte altın. 280 adet plastik kalıp ve 13 adet metal kalıp.

plastik kalıp ve metal kalıp. 1010 adet sahte gram altın ambalajı.

sahte gram altın ambalajı. Üretimde kullanılan presleme makinesi ile kağıt ve plise delme makineleri.

Piyasa değeri 28,5 milyon lira

Yetkililer, ele geçirilen sahte altınların güncel piyasa değerinin yaklaşık 28 milyon 500 bin lira olduğunu açıkladı. Bu büyük vurgunun engellenmesiyle birlikte piyasaya sahte altın sürülmesinin önüne geçildi.

Adli süreç devam ediyor

Operasyon sırasında suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınarak Jandarma komutanlığına götürüldü. Şüpheliler hakkındaki adli işlemler sürerken, jandarma ekiplerinin sahte altın üretimi ve dağıtım ağının diğer üyelerini deşifre etmek için yürüttüğü çok yönlü soruşturma devam ediyor.