Hesap fazla geldi! Müzisyenin kafasına 3 kurşun sıktı

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir İlçesindeki alkollü bir eğlence mekânına gece saat 02.00’de arkadaşlarıyla giden Muhammed T. sabah 06.30’da kendisine kesilen hesabı görünce çalışanlarla tartıştı. Garsonlar ve işletmecilerin dışarı çıkarmak istediği Muhammed T. üzerinde taşıdığı ruhsatsız silahla yakın mesafeden mekânda müzisyenlik yapan Sedat E.’ye 3 el ateş etti. Kafasından vurulan adam sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Garsonluk yapan Mehmet Ali P. ise bacağından yaralandı. Olaydan sonra yürüyerek mekândan uzaklaşan katil zanlısı bir süre sonra toplu taşıma aracına bindi. KYGS görüntülerine göre daha sonra da bir ticari taksiye binerek evinin önüne kadar gelip izini kaybettirdi.

Cinayet büro ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan zanlı mekânda eğlenmek için bulunan diğer müşteriler ve yaralanan garson tarafından teşhis edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, cinayetin yaşandığı mekânın bir bodrum katı olduğu ve merdivenlerden aşağı inilerek girildiği, merdivenlerde ve deforme olmuş mermi çekirdeği, duvarlarda ise kurşun sekme izleri tespit edildi. Polisin görüntü izleme tutanağında da, katil zanlısı ile arkadaş grubunun mekâna 02.51’de giriş yaptıkları, 06.35’te kavga ettikleri, Muhammed T.’nin elinde silah olduğu tespit edildi.

HESABI GÖTÜRDÜM İTİRAZ ETTİLER

Mekanda müzisyenlik yapan HŞ, “Gece saatlerinde 3 erkek ile bir kadın mekana geldi. Locaya oturup sabah 06.00’ya kadar alkol alıp eğlendiler. Kapanacağı için mekan ışıkları yakıldı. ardından hesap nedeniyle mekan çalışanları ile bu şahıslar arasında tartışma çıktı. Garsonların bu kişileri dışarıya çıkarmaya çalışırken iki el silah sesi duyunca kendimi yere attım. Sonra müzisyen arkadaşım Sedat kafasından, garson Mehmet Ali de bacağından yaralandı” dedi. Garson Şener E. ise, kavga çıkaran kişilerin sabaha kadar eğlendiklerini belirterek, “Mekânın kapanacak olması nedeniyle masaya 5.500 lira hesap götürdüm. İtiraz ettiler tartışma çıkınca yine onların talebi üzerine müdürü çağırdım. Ben mutfaktayken silah sesi duydum. Hemen çıkıp baktığımda Sedat ile Mehmet Ali’nin vurulduğunu gördüm” dedi.

MÜDÜR İNDİRİM YAPTIĞI HALDE OLAY ÇIKARMIŞLAR

Garson Fehmi K. ise, “5.500 lira hesaba itiraz edince mekân sahibi indirim yaptı. Buna rağmen seslerini yükselterek problem çıkardılar. Arbede yaşandı. Şahısları dışarı çıkarmaya çalışırken silahla ateş açıldı, iki arkadaşımız vuruldu” dedi. Tutuklanıp hakkında Ağır Ceza Mahkemesine ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis istemiyle dava açılan Muhammet T.’nin olayı gerçekleştirdiği eğlence mekanında mahkeme keşif yaptıktan sonra katil zanlısı hakkında karar verecek.