Gündem
Gündem

CHP’li Emir’e kapak: Silivri’deki adama sor, o sana anlatır

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP’li Emir’e kapak: Silivri’deki adama sor, o sana anlatır

Şaibeli kurultay duruşması öncesinde mesaj veren CHP’li Murat Emir, “Biz dışarıdaki gürültüye değil, delegemizin sesine bakıyoruz!” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP’nin kodaman Grup Başkanvekili Murat Emir; “CHP’de genel başkanın kim olacağına sadece ve sadece CHP delegesi karar verir. Delegemiz kararını vermiş, Genel Başkanımız Özgür Özel’i dört kez Genel Başkanlık koltuğuna layık görmüştür. Dosya üzerinden siyaset dizayn etmeye çalışanların "sesi" bize ulaşmıyor, ulaşamayacak. Bizim rotamızı mahkeme dosyaları değil, delegemizin hür iradesi çizer. Biz dışarıdaki gürültüye değil, delegemizin sesine bakıyoruz. Tek hedefimiz iktidar olarak çıkacağımız sandıktır. Netiz, kararlıyız!” ifadelerine yer verdi.

“SİLİVRİ’DEKİ ADAMA SOR SANA BÜTÜN DETAYLARI ANLATIR…”

Murat Emir’in iddialı paylaşımına tepki gösteren çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, “Pavyonda delege satıp alınıp, genel başkan seçtiğinize dair çok ciddi deliller ile kendi partilileriniz tarafından davalar açılmış ve halen görülüyorken böyle bir twit atmanız çok komik olmuş. Hangi yana gülüyoruz”, “Silivri’deki adama sor sana bütün detayları anlatır hepimizin bildiği şeyleri hiçbir şey olmamış gibi anlatmanız insanı şaşırtıyor”, “Ve ‘delegelerin iradesi pavyonda dolar üzerinden belirlenir’ diye eklemeyi unutmuşsunuz”, “Hangi delege? Pavyonda iki konsomatris ile içmek için oyunu satan delege mi?” diye yazarak kendisini tiye aldı.

Apar topar görevden aldılar! Akit yazdı, CHP'nin akraba çiftliği çöktü

Yorumlar

buluş bill

pandemide internetten çalışma icad edildiydi; chp belediyeler imparatorluğunda da belediyeyi silivriden yönetme icad olundu..
