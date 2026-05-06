Otomotivde ihracat rekoru: Sektör zirveyi bırakmadı Aldın Aldın listesi indirimlere doyuracak! A101'de 7 Mayıs 2026 kataloğu belli oldu Bir senedir dışarı adım atmamış Çöp evin içinden dram çıktı Küçümseyenler bile küçük dilini yutacak: 76 ton atık sayesinde neler oldu neler! Türkiye gündemini değiştirecek teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç, 8 çocuk yapana 300 bin lira Uçağı uçurmayacak pilot arıyorlar: Maaşı tam 100 bin dolar! Süper Lig gündemini değiştirecek yeni dönem başlayacak mı? Konyaspor yenilgisi sonrası ortalık toz duman Aman dikkat takvimler baharı gösterse de kar kapıyı çalacak! Kar yağışı var mı? Hava durumu nasıl olacak?
İşte Başkan Erdoğan’a takdim edilen halının sırrı
IHA Giriş Tarihi:

İşte Başkan Erdoğan’a takdim edilen halının sırrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilmesiyle dikkat çeken dünyada bilinen ilk halı olan 2 bin 500 yıllık 'Pazırık halısı'nın benzeri Amasya'da ustasının elinde 360 bin ilmekle işlendi.

TARİHİ 2 BİN 500 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gerçekleştirilen Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilen halının üretimi 6 ay sürdü. Tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanıp Türk motifleriyle bezenen halı Amasya Olgunlaşma Enstitüsü'nde ipekten yapıldı.

ORİJİNALİ YÜNDEN DOKUNAN KADİM MİRAS: Orijinali yünden dokunan kadim miras halı, Türkistan'da Altay Dağları eteklerindeki Pazırık kurganlarında bulunmuş olup Hun Türklerine ait önemli bir kültürel miras niteliği taşıyor. Hayvan figürleri, insan tasvirleri, bitkisel bezemeler ve geometrik motiflerle zenginleştirilen halının merkezinde yer alan 24 kare kompozisyon içerisinde stilize bitkisel motifler yer alıyor.

HEREKE İPEK DOKUMA TEKNİĞİYLE HAZIRLANDI: Pazırık halısı yalnızca bir dokuma ürünü olmasının yanında erken dönem Türk sanatının estetik anlayışını ve sembolik dilini yansıtan bir eser olarak değerlendiriliyor. Aslına sadık kalınarak yeniden yorumlanan halı, Amasya Olgunlaşma Enstitüsü'nde hereke ipek dokuma tekniğiyle 60'a 60 santimetre ölçülerinde hazırlandı.

ATA YADİGARI ESERİ GURURLA İLMEK İLMEK İŞLEDİK: Halıyı şekillendiren 26 yıllık usta öğretici Fehmiye Bozkurt, "İpekten ipliklerle tezgahta üretilen halıda 360 bin ilmek var. Bu kültürel mirası zevkle ve gururla ilmek ilmek işledik" dedi. Ağırlıklı olarak kırmızı ve su yeşili renginin kullanıldığı halıdaki 2 bin 500 yıllık desenlere hayran kaldıklarını anlatan Bozkurt, "O yılarda desen, teknoloji yok. İnsanların bu desenleri görerek işlemiş olması hayret içinde bırakıyor. Biz de ata yadigarı bu eseri gelecekte taşımanın sorumluluğunu taşıyoruz" diye konuştu.

Eserin hazırlanmasında emeği olan mesai arkadaşlarına teşekkür eden Amasya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Niyazi Şişik de "Kültürümüze ait bu ürünün Cumhurbaşkanımıza takdim edilmesinden çok büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu. Amasya Olgunlaşma Enstitüsü, Pazırık halısının motiflerini kilimde kullandığı gibi çini ve nakışlarda da işlemeyi hedefliyor.

