İşte Başkan Erdoğan’a takdim edilen halının sırrı

ATA YADİGARI ESERİ GURURLA İLMEK İLMEK İŞLEDİK: Halıyı şekillendiren 26 yıllık usta öğretici Fehmiye Bozkurt, "İpekten ipliklerle tezgahta üretilen halıda 360 bin ilmek var. Bu kültürel mirası zevkle ve gururla ilmek ilmek işledik" dedi. Ağırlıklı olarak kırmızı ve su yeşili renginin kullanıldığı halıdaki 2 bin 500 yıllık desenlere hayran kaldıklarını anlatan Bozkurt, "O yılarda desen, teknoloji yok. İnsanların bu desenleri görerek işlemiş olması hayret içinde bırakıyor. Biz de ata yadigarı bu eseri gelecekte taşımanın sorumluluğunu taşıyoruz" diye konuştu.